Narsdorf/Bruchheim. Der Geruch von Geräuchertem, der über dem Berthold’schen Hof und dem blütenreichen Bauerngarten liegt, zeigt es an: In Bruchheim wird nicht einfach Landwirtschaft betrieben. Hier werden Wurst und Schinken gemacht. Gottfried Berthold, dessen Familie seit Generationen hier ansässig ist, löste das Anwesen und die Felder nach der Wende aus der Genossenschaft heraus. Er begann 1992 als Wiedereinrichter zu wirtschaften – gegründet auf Tradition, aber ausgerichtet an den Maßstäben der neuen Zeit. Was für ihn hieß, sich nicht auf Ackerbau und Schweinemast zu beschränken, sondern mit der Hausschlachterei etwas zu etablieren, das den Betrieb von anderen im Geithainer Umland unterscheidet. Ein Vorhaben, über das über Jahre immer wieder investiert wurde.

„Alle Schweine, die wir verarbeiten, stehen bei uns im Stall, und auch um das Futter kümmern wir uns selbst“, sagt der 66-Jährige, der den Landwirtschaftsbetrieb inzwischen in die Hände seiner Tochter Manuela gab. Um die Fleischerei kümmert sich seine Frau Sonja (62). In Summe zählt das Familienunternehmen sieben Mitarbeiter. Eine Größenordnung, sagt Sonja Berthold, die gewachsen sei und mit der sich gut arbeiten lasse.

„Jeden Tag von Montag bis Freitag wird bei uns geschlachtet“, erzählt sie. Verarbeitet wird das Fleisch vor Ort in der hauseigenen Fleischerei. Verkauft wird an zwei Tagen in der Woche ab Hof, vor allem aber aus dem Verkaufsmobil heraus, das regelmäßig die Märkte in Rochlitz, Borna, Altenburg, Burgstädt und Geithain ansteuert. „Das hat von Anfang an funktioniert“, ergänzt Gottfried Berthold. Vielen Menschen sei es wichtig zu wissen, woher ihr Essen komme und dass es in der Region erzeugt werde.

Von Ekkehard Schulreich