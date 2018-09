Geithain/Syhra

Die Restaurierung des Denkmals, das nahe Syhra an zwei 1966 verunglückte sowjetische Jagdflieger erinnert, fand weit über die Region hinaus Widerhall in Medien. Mehrere russische Zeitungen und Fernsehstationen berichteten über die vom Geithainer Ortsverband der Partei Die Linke angestoßenen und von vielen Spendern getragenen Initiative. Das führte dazu, dass es endlich gelang, Kontakt zur Familie eines der Piloten herzustellen.

Das Fliegerdenkmal bei Syhra ist restauriert. Quelle: privat

„Ich bitte Sie, meine tiefste Dankbarkeit anzunehmen für Ihre Aktivitäten zur Spendensammlung und Restaurierung des Denkmals für sowjetische Flieger unweit der Stadt Geithain. Ich finde keine Worte, die meine Anerkennung ausreichend ausdrücken – Ihnen und allen deutschen Bürgern gegenüber, die sich daran beteiligt haben, auf diese Weise die Erinnerung an die Heldentat meines Vaters Major Juri Aleksejewitsch Wladimirow zu erhalten“, heißt es in einer auf Russisch verfassten Mail von Jelena Staschewskaja und ihrer Familie an die Geithainer Linkspartei.

Ziel: Treffen beider Familien am Denkmal

Das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig habe die Authentizität dieser Nachricht und seiner Absenderin geprüft und bestätigt, so Ortsverbanschef Bernd Gnant. Man wolle nun die Familienangehörigen noch in diesem Jahr einladen. „Dabei soll versucht werden, dass sich am Denkmal beide Familien treffen, die von Schandakow und die von Wladimirow.“

Von es