Frohburg/Flößberg

Mit dem immer deutlicher sich rundenden Babybauch Brötchen zu formen, Obstkuchen zu belegen und Stollen in den Ofen zu bugsieren – Isabel Kwiezinski fällt das zunehmend schwerer. Die Flößberger Bäckereimeisterin, die im Dorf 2011 Backstube und Geschäft eröffnete, entschied jetzt, den Laden für ein paar Monate zu schließen.

Auszeit ab 22. Dezember

„Bis 22. Dezember will ich noch durchhalten. Dann aber gönne ich mir eine Auszeit, voraussichtlich bis zum nächsten Herbst“, sagt die 34-Jährige. Ein Entschluss, der ihr nicht leicht fiel, schließlich schickt sie damit auch ihre drei Verkäuferinnen in eine vorübergehende Pause. Doch gemeinsam mit ihrem Mann Steven sei sie zu dem Punkt gekommen, dass es richtig sei, sich nun auf das Baby zu konzentrieren.

Bäckermeisterin Isabel Kwiezinski legt eine Baby-Pause ein. Quelle: Jens Paul Taubert

„Es ist nur eine Pause“

„Der Buschfunk wusste schon seit Wochen mehr als wir“, wunderte sich Isabel Kwiezinski. Dass die Bäckerei schließen würde, sei längst über die Grenzen des Dorfes hinaus kolportiert worden: „Schließen ist aber falsch. Es ist nur eine Pause.“ Die junge Frau, die in Threna bei Großpösna aufwuchs, war in Naunhof in die Bäckerlehre gegangen. 2004 hatte sie ihren Meisterabschluss gemacht mit der Option, wirtschaftlich selbstständig zu werden. Im Heimatdorf ihres Mannes, der als Hausmeister bei der Stadt Frohburg angestellt ist, baute die Familie deshalb eine Bäckerei.

Keine Vertretung gefunden

Diesen Beruf („Meine Arbeit geht ja nachts um eins los.“) und Familie unter einen Hut zu bringen, ist von Beginn an eine Herausforderung. Die Jungs sind inzwischen elf und eins. Jetzt noch ein Baby, da könnte es eng werden: „Und ich möchte ja keinesfalls, dass einer zu kurz kommt.“ Gaststätten, Caterer und ein Pflegeheim zu beliefern, hat die Bäckermeisterin bereits aufgegeben – wie die Hoffnung, einen zu finden, der an ihrer Stelle einspringt auf Zeit oder der den Flößberger Laden mit versorgt. „Man findet kaum noch Personal, das geht vielen Bäckereien so.“ Isabel Kwiezinski weiß schon jetzt, dass ihr die Backstube fehlen wird. „Deshalb mache ich dann auch weiter. Ich liebe ja meinen Beruf, auch wenn er schwer ist.“

Von Ekkehard Schulreich