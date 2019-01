Frohburg/Flößberg

Dass Gerd Saupe auf dem Titel des neuen, zweiten Bands „ Flößberg - In Fotoalben gestöbert“ zu sehen ist, ist keinesfalls einem Geltungsbedürfnis des Ur-Flößbergers und Chronisten geschuldet. Viel lieber trägt er im Stillen zusammen, was sich über die Geschichte, den Wandel, das Werden seines Dorfes finden lässt.

Die Titelfotografie indes zeigt Sauppes Klasse, Jahrgang 1939, manche Mädchen bezopft, manche Jungs in Lederbuxen mit Geschirr. Seit acht Jahren gestaltet der 79-Jährige, gestützt auf seinen reichen Fundus, Flößberg-Bücher. Nicht nur im Dorf selbst stoßen sie auf Interesse.

Gerd Saupe an seinem computer - auf dem Bildschirm der Flößberger Gasthof im Jahr 1919 Quelle: Jens Paul Taubert

„In diesem Haus bin ich ein Vierteljahr vor Kriegsbeginn geboren“, sagt Gerd Sauppe. Hier in der Wassergasse hat er sich unter dem Dach einen Archiv- und Arbeitsraum eingerichtet, der über eine Stiege erreichbar ist. Noch kann er diesen Aufstieg bewältigen, doch er weiß, dass es Zeit ist, das vielschichtige, geschichtsträchtige Material zu aufzubereiten und zugänglich zu machen.

Gerd Sauppe riss die Brikettfabriken und Kraftwerke mit ab

Den Anstoß, sich mit Historischem zu befassen, gab das ungeklärte Schicksal des Vaters. „Der wurde eingezogen, da war ich zehn Monate alt. Er erfuhr nur über die Briefe der Mutter von meiner Entwicklung.“ In den allerletzten Tagen des Krieges verlor sich seine Spur – Sauppes Recherchen nach der Wende brachten keinerlei Aufschluss.

Der Junge lernte Schlosser, arbeitete im Tagebau, bei der Berufsfeuerwehr im Espenhainer Werk. Umgesattelt auf Elektriker, wurde er in der Wendezeit mit der Abwicklung der Kohleindustrie entlassen. „Wir waren Vor-Vorruhestand. Das gab es im Westen nicht“, blickt er zurück. Um die Rente mit 60 irgendwie zu erreichen, musste er sich einreihen unter jene, die die Brikettfabriken und Kraftwerke abrissen, in Regis, in Großzössen.

Dass er damit ein Stück seines Lebens entsorgte, war ihm bewusst wie so vielen anderen. Schon in der Berufsschule in Espenhain hatte er Zugang zur Fotografie gefunden. „Ich habe mir zu Hause ein Labor eingerichtet.“ Seither war Gerd Sauppe überall mit der Kamera zu sehen – im Werk wie im Dorf. Noch früher – während der Schuljahre – gehörte er zum Zirkel Junger Historiker. „Mein Vater hatte viele heimatgeschichtliche Schriften.“ Ein Erbe, das Sauppe gern antrat, einen Kleiderschrank voller Bücher vom Heuboden holte.

85 Jahre Schule, 85 Jahre Männerchor, 65 Jahre Sportverein Flößberg

Aus all dem Material – dem eigenen, dem von anderen übereigneten – selbst ein Buch zu machen, das probierte Gerd Sauppe 2010. Zwischen zwei Deckel packte er Flößbergs Heimatfest von 1965, ein Vierfach-Jubiläum mit 750-Jahr-Feier, 85 Jahren Schule, 85 Jahren Männerchor, 65 Jahren Sportverein. Ein einziges Exemplar gibt es davon.

Doch schon für die viel gelesene Festschrift zur 800-Jahr-Feier steuerte Sauppe mehrere Beiträge bei, über die Querbahn, die zwischen 1936 und 1946 Neukirchen und Großbothen verband, über den Bombenangriff auf Flößberg im März 1945. Die Resonanz bestärkte ihn. Die Flößberger Geschichtswerkstatt brachte 2016 seinen ersten Band mit Fotografien zur Dorfgeschichte heraus. Zwei Jahre später, kurz vor Weihnachten, wurde Band zwei fertig und landete bereits auf zahlreichen Gabentischen.

Parallel zu dem Veröffentlichten schreibt Sauppe im Verborgenen weiter. „ Flößberg - Aus vergangenen Tagen“ hat er eine „sehr persönliche Betrachtung“ genannt, mit der er längst noch nicht am Ende ist. Nicht um den Nach-Ruhm eines Chronisten geht es ihm, sondern darum, „dass die, die in 50 oder 80 Jahren in Flößberg leben, einen Überblick kriegen“. Dass seine Zeitgenossen dieses Engagement bereits zu schätzen wissen, Gerd Sauppe freut es natürlich.

„ Flößberg - In Fotoalben gestöbert, Band 2“ ist erhältlich bei Bernhard Walter (An der Kirche 13 in Flößberg) und beim Friseur in Flößberg (neben der Feuerwehr).

Von Ekkehard Schulreich