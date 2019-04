Frohburg/Frankenhain.

Die Sonnentage über Ostern werden dafür sorgen, dass das Grüne Klassenzimmer an der Grundschule Frankenhain dem Attribut bald Ehre macht: Mit einem Fest nahmen die Grundschüler am Dienstagnachmittag den großen Pavillon im umverlegten Schulgarten in Besitz. Zahlreiche Eltern waren der Einladung gefolgt; nicht wenige von ihnen hatten bei der Herrichtung des Areals selbst mit Hand angelegt.

„Wir haben den Mercedes unter den Grünen Klassenzimmern bekommen, freute sich Schulleiter Jörg Schulze mit Blick auf das komfortabel große Dach, das nicht nur den Schulgarten-Unterricht in der wärmeren Jahreszeit zu einem Erlebnis machen soll. Das offene Gebäude kann ebenso durch den Hort für Ganztagsangebote genutzt werden.

Bürgermeister Wolfgang Hiensch schnitt geschmücktes Band durch

Schulze dankte der Stadt Frohburg für die Realisierung des Projektes und den viele Helfern, stellvertretend Stefan Vogel und dem Hausmeister Steven Kwiezinski. Nachdem jede der vier Klassen ein Frühlingslied vorgetragen hatte, durchschnitten Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und Jörg Schulze das symbolische, mit bunten Eiern geschmückte Band.

„Schön geworden“, urteilte Drittklässler Arno Heinker aus Prießnitz über den Garten samt Unterstand. Gemeinsam mit dem Frankenhainer Gustav Härtig aus Klasse 4 gehörte er zu jenen Schülern, die in den vergangenen Wochen Beete anlegten und Wege dazwischen trampelten.

Das grüne Klassenzimmer an der Grundschule Frankenhain wurde am Dienstag eingeweiht. Quelle: Jens Paul Taubert

Grünes Klassenzimmer in Frankenhain kann sich sehen lassen

„Es hat lange gedauert, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meinte Susann Wurm aus Frankenhain, deren beide Töchter hier die Schule besuchen. Erfreut zeigte sich auch Karin Raabe, die vor drei Jahren in den Ruhestand ging, als Schulleiterin damals aber noch das Grüne Klassenzimmer initiierte.

Rund 60.000 Euro kosteten das Klassenzimmer und die Verlegung des Schulgartens. 24.000 Euro dieser Summe waren Fördermittel der Leaderregion Land des Roten Porphyrs. Um das Zimmer in der Natur zu komplettieren, stiftete der Bürgermeister ein Insektenhotel. Eigentlich, sagte er, habe er nur das Material zum Selbstbauen geben wollen, „doch dann ist man mir in den Rücken gefallen“. Bauamtsmitarbeiter Stefan Jungnitz fügte das Grundgerüst bereits zusammen. Jetzt muss es nur noch aufgestellt und komplettiert werden.

Von Ekkehard Schulreich