Frohburg/Frankenhain

Hoch zu Rad und vor allem sicher: Die Viertklässler der Grundschule Frankenhain mussten am Montag unter Beweis stellen, dass sie mit ihrem Fahrrad im Straßenverkehr souverän zurecht kommen. Nicht auf dem Schulhof, sondern auf öffentlichen Straßen im Unterdorf stellten sie sich einer Prüfung, mit der die Fahrradausbildung abgeschlossen wird. Die Ausbildung ist Teil des Lehrplans, Partner der Schule die Polizei. Für Schulleiter Jörg Schulze eine sehr wichtige Sache: „Und wer die Prüfung besteht, bekommt einen Fahrradpass.“

Viertklässler lesen LVZ

Die Mädchen und Jungen der 4. Klasse beschäftigten sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Leipziger Volkszeitung. Sie nehmen wie viele andere Grundschulen der Region am „Zeitungsflirt“ teil und können so heute etwas über ihre Radprüfung lesen. „Viele schlagen zuerst den Sport auf, interessieren sich für RB. Auch in den Pausen wird die LVZ gern genutzt zum Schmökern oder zum Sudoku Lösen“, sagt Schulze. Im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts greife man das Thema Fußball noch einmal auf und fahre gemeinsam nach Leipzig, um die RB-Arena zu besichtigen.

Von Ekkehard Schulreich