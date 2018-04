Frauendorfer fühlen sich im Stich gelassen: Lärmschutz zu kurz geraten

Weniger als ein Kilometer ist die Autobahn von Frauendorf, ein Ortsteil von Frohburg, entfernt. Der Lärm der Autos dringt bis in die Häuser der Bewohner. Denn die Lärmschutzwand misst nur 520 Meter und kann den Schall nicht aufhalten. Doch alle Bitten um Abhilfe verhallen in den sächsischen Behörden. Jetzt wollen die Bewohner einen offiziellen Brief aufsetzen.