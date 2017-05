Geithain. Der Männertag ist Anbade-Tag im Geithainer Freibad: „Es ist alles in Ordnung. Wir sind bereit“, sagt Detlef Bull. Er ist Bereichsleiter bei der OEWA Wasser und Abwasser GmbH und zuständig für den Bäderbetrieb. Das Freibad, das das Unternehmen seit 2008 im Auftrag der Stadt Geithain betreibt, startet am Donnerstag in die neue Saison. Die wichtigste Nachricht liege rechtzeitig zum Saisonauftakt in schriftlicher Form vor: die Freigabe der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt. „Die Temperaturaussichten für die kommenden Tage sind auch verlockend. Es wird schön warm, und damit hat der eine oder andere vielleicht schon Lust, ein kühles Bad zu nehmen“, sagt Bull. Die Wassertemperatur lag am Mittwoch bei 20 Grad Celsius, Tendenz steigend. Badmitarbeiter Uwe Krause geht deshalb davon aus, dass man schon am Wochenende eine Wassertemperatur von circa 23 Grad erreichen könnte – sofern die Sonne ausgiebig scheint.

Das Freibad Geithain öffnet in der Saison täglich von 10 bis 19 Uhr, in den Schulferien bis 20 Uhr. Das kann wetterabhängig variieren. Lacht die Sonne kräftig vom Himmel, kann auch außerhalb der Schulferien länger geöffnet werden; ist es hingegen frisch, wird möglicherweise früher geschlossen. Die Besucher werden gebeten, die aktuellen Aushänge zu beachten und sich dort zu informieren. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 14 000 Besucher.

Von es