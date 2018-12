Frohburg

Wenn im Mai 2019 der Frohburger Stadtrat und die Ortschaftsräte neu gewählt werden, ebenso Kreistag sowie im September Landes- und Europaparlament, finden Frohburgs Einwohner die Wahllokale am angestammten Platz. Ihre Zahl aus Gründen der Effizienz zu verringern und Wahlbezirke neu zuzuschneiden, kam beim Stadtrat am Donnerstagabend nicht gut an. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde mehrheitlich ein Konzept der Verwaltung von der Tagesordnung genommen. Die darin zur Disposition gestellten eigenständigen Wahlbezirke Bubendorf, Hopfgarten, Streitwald, Nenkersdorf und Dolsenhain werden vorerst beibehalten.

Längere Wege – weniger Stimmen

„Die Menschen, die wir in den kleineren Orten haben, wollen wir nicht benachteiligen“, begründet CDU-Fraktionschef Wolfram Gabler. Vergrößere man – wie von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und der Verwaltung vorgeschlagen – die Wahlbezirke und schicke man die Einwohner von fünf Dörfern künftig in die Nachbarorte, mehre man den ohnehin schon spürbaren Verdruss. Das wirke sich außerdem nachteilig auf die Wahlbeteiligung aus. Gegenwind hätten solche Überlegungen etwa in Bubendorf erfahren. Die Stimmabgabe nach Benndorf zu verlagern, sei nicht nachvollziehbar, so Gabler: „Es gibt in Bubendorf einen ordentlichen Wahlraum und die Leute, die sich darum kümmern.“

Hiensch hofft auf ausreichend Wahlhelfer

„Was sie Absetzung des Beschlusses für Konsequenzen hat, kann ich nicht abschätzen“, sagte der Bürgermeister verärgert – und irritiert, hatten doch die Ausschüsse dem Vorhaben zugestimmt. Er verstehe den Vorstoß als ein Signal, dass „die betreffenden Parteien und Ortschaftsräte genügend Wahlhelfer mobilisieren“. Es könne ja nicht sein, dass mangels Ehrenamtlicher erneut „die wertvolle Arbeitszeit der Mitarbeiter der Stadtverwaltung geopfert“ werde, um alle Lokale personell ausreichend auszustatten.

Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis

Für Hiensch liegen die Gründe, die Wahlbezirke neu zu fassen, auf der Hand: Rückgang der Wahlberechtigten und der Wahlbeteiligten „in allen Wahlbezirken“; die Schwierigkeit, jedes Wahllokal mit mindestens sechs Wahlhelfern zu besetzen; der Mangel geeigneter Räume in manchen Orten, wo bisher auf private Quartiere zurückgegriffen werde. Sein Fazit: „Aufwand und Nutzen stehen kaum noch in einem Verhältnis.“ Höchste Zeit sei es deshalb, die Wahlbezirke so zu gestalten, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg praktikabel seien.

Für Wolfram Gabler und jene, die den Beschluss vom Tisch fegten, verfängt das nicht. „Ich gehe davon aus, dass jetzt alles so bleibt, wie es ist.“ Und was die Besetzung der Wahlvorstände vor allem mit Ehrenamtlichen betreffe: „Wir müssen uns ganz einfach verlassen auf die Menschen in den Orten: Bitteschön, wir brauchen euch!“ Das betreffe nicht nur die Mitarbeit in den Wahlgremien, sondern auch die in den Ortschaftsräten und im nächsten Stadtrat.

Von Ekkehard Schulreich