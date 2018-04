Frohburg: Aus drei Grundschulbezirken soll einer werden

Frohburg. Aus drei mach einen: Frohburg will die Grundschulbezirke Frankenhain, Kohren-Sahlis und Frohburg verschmelzen, um die Schulen künftig effektiv und flexibler auslasten zu können. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) informierte den Stadtrat, dass man in Abstimmung mit dem Landesamt für Schule und Bildung im Sommer einen entsprechenden Antrag stellen werde. Der solle mit Beginn des Schuljahres 2019/20 seine Wirkung entfalten.

Auslastung vorhandener Kapazitäten hat Vorrang

„Hintergrund ist neben der Stabilisierung der Schülerzahlen für die Grundschule Kohren-Sahlis vor allem die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten in Schulen und Horten, bevor Entscheidungen zur Kapazitätserhöhung einzelner Einrichtungen getroffen werden müssen.“

Die Schulen Frankenhain und Kohren-Sahlis würden stabil einzügig betrieben, die in Frohburg zwei- oder dreizügig. Sollten in einer der beiden kleineren Schulen zu viele oder zu wenige Erstklässler angemeldet werden, ließe sich das durch die Frohburger ausgleichen, so Hiensch.

Ausnahmen gibt es schon heute

Schon heute würden per Ausnahmegenehmigung einige Kinder außerhalb der angestammten Schulbezirke unterrichtet. Meist müssten Eltern in einem solchen Fall für den Schulbus selbst aufkommen; diese Benachteiligung falle künftig weg.

Von Ekkehard Schulreich