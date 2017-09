Frohburg: Flößberg feiert 20 Jahre Jugendfeuerwehr

Mit einem Feuerwehrwettkampf feierten Kinder und Jugendliche das Jubiläum der Jugendwehr in Flößberg. Im Fokus standen in verschiedenen Wertungs-Altersklassen die Wettkämpfe um den Frohburger Stadtpokal in den Disziplinen Gruppenstafette und Löschangriff. Aber auch Musik, Bastelei und Foto-Erinnerungen gehörten zum Fest.