Frohburg/Flößberg. Dass die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Flößberg Bestand haben soll, gilt im Frohburger Rathaus wie im Stadtrat seit Jahren als ausgemacht. Ebenso, dass in die Einrichtung investiert werden muss, um deren Zukunft zu sichern und an das Ausstattungsniveau der anderen Kindertagesstätten im Frohburger Stadtgebiet anschließen zu können. Vor mehr als zwei Jahren gelang es der Kommune, die Immobilie, ein Kirchschullehen, von der Kirchgemeinde zu erwerben und damit die rechtlichen Grundlagen für Investitionen zu schaffen. Allerdings stand die Frage im Raum, ob ein Neubau möglicherweise einer Sanierung des Gebäudes vorzuziehen wäre. Mit seiner Investitionsentscheidung zu Umbau und Sanierung schaffte der Stadtrat jetzt Klarheit – und er steckte auch den zeitlichen Rahmen ab: Anno 2019 soll gebaut werden.

Zwar sei man ursprünglich von Umbau-Kosten von 300 000 Euro ausgegangen und müsse jetzt mit 950 000 Euro rechnen, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW): „Das ist aber immer noch günstiger als ein Neubau.“ Denn man wolle bei der bisherigen Kapazität von 30 Plätzen für Krippen- und Kindergartenkinder bleiben, die Einrichtung nicht erweitern. Das „Zwergenland“ sei unverzichtbar für das Dorf und seine Zukunft. Immerhin zähle Flößberg mit aktuell 602 Einwohnern zu den größeren Ortsteilen Frohburgs. Die Einrichtung sei gut ausgelastet; es gebe weitere Flächen im Dorf, die perspektivisch mit Eigenheimen bebaut werden könnten, so der Bürgermeister. Jetzt gehe es darum, die Kosten zu optimieren, und vor allem kurzfristig einen Antrag auf Fördermittel zu stellen. Letzteres veranlasste Hiensch, den Beschluss als dringlich noch kurzfristig in die Juli-Sitzung des Stadtrates zu bringen.

Während der Baumaßnahme muss die Kindereinrichtung ausgelagert werden. Erfahrungen sammelte die Kommune diesbezüglich bereits in Prießnitz. Allerdings erscheine eine vorübergehende Verteilung der Mädchen und Jungen auf andere Kindertagesstätten „als die sinnvollere und vor allem kostengünstigste Variante“ gegenüber einem geschlossenen Umzug in ein Interim. Wie das in Flößberg konkret geschehen könne, „darüber werden wir mit den Eltern und Erzieherinnen sprechen“, kündigte Hiensch an. Beschlossen sei, im Jahr 2019 bauen zu wollen; bis dahin bleibe ausreichend Raum, auch diese Fragen einvernehmlich zu klären.

