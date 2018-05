Frohburg

Ab dem vierten Quartal will das saarländische Unternehmen Inexio in mehreren Frohburger Ortsteilen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung stellen. Das kündigt Unternehmenssprecher Thomas Schommer an: „Flößberg geht in den nächsten Wochen bereits online.“

Vorbereitungen für weitere Orte laufen

Die Vorbereitungen für die Tiefbauarbeiten in Tautenhain, Frankenhain, Niederfrankenhain, Frauendorf und Roda liefen auf Hochtouren; sie würden auf eigene Kosten realisiert. „In Flößberg sind die Tiefbauarbeiten hingegen bereits abgeschlossen, die Glasfaserkabel eingezogen.“ Sobald hier die Kopplung an die überregionale Trasse erfolgt sei, könne der Ortsteil ins Netz integriert werden.

„Damit liegen wir in den fünf Orten leider hinter dem von uns kommunizierten Zeitplan“, räumt Enrico Hesse, Vertrieb Kommunen bei inexio, ein. „Das Bedauern wir sehr und danken den Bürgerinnen und Bürger sehr für die Geduld. Wir wissen, wie wichtig ein leistungsstarker Anschluss an die Datenautobahn ist. Den realisieren wir bis ins vierte Quartal über eine kabelgebundene Lösung.“

Baukapazität ist knapp

Genau hier liege die Ursache für die deutliche Verzögerung im Ausbauprojekt: Aktuell werde deutschlandweit in den Breitbandausbau investiert, was zu einer enormen Verknappung an Baukapazität auf dem Markt führe.

„Das von uns beauftragte Bauunternehmen wird Mitte Juni mit den Tiefbauarbeiten in Frankenhain und Niederfrankenhain starten“, so Hesse. „Bis Ende des dritten Quartals sollen diese Arbeiten dann in allen Orten abgeschlossen sein, sodass wir nach Kabeleinzug und den notwendigen Restarbeiten die fünf Orte im vierten Quartal in Betrieb nehmen können.“

Inexio baue die Orte nach dem Prinzip Fibre to the Curb (Glasfaser bis an die Straßenecke) aus. Hierbei verlege das Unternehmen Glasfaserkabel bis an neu errichtete Technikstandorte und setze auf den letzten Metern auf die vorhandene Telefonleitung aus Kupfer. Das reduziere die Baubelastung für die Anwohner und sichere gleichzeitig Bandbreiten bis zu 100 Mbit/s.

Von es