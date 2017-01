Frohburg/Tautenhain. Ab März wird die Rosa-Luxemburg-Straße in Tautenhain zur Baustelle: Der Landkreis sperrt die Ortsdurchfahrt, um im Zuge des Hochwassers 2013 entstandene Schäden zu beseitigen. Die Ausbaustrecke ist 450 Meter lang. Für Autofahrer, die hier üblicherweise aus und in Richtung Geithain unterwegs sind, heißt das: Vollsperrung bis voraussichtlich Ende des Jahres. Verbunden mit der Schadensbeseitigung in Bauabschnitt eins ist im Folgenden ein grundhafter Ausbau der Straße auf 360 Metern. Die Straße wird auf 5,60 Meter verbreitert, in Kurven ausgeweitet. Auf einer Straßenseite wird künftig durchgängig ein 1,50 Meter breiter Gehweg verlaufen.

Bau kostet über eine Million Euro

„Die Anwohner werden vor Baubeginn gesondert informiert“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, der LVZ. Das betreffe Details des Bauablaufs, aber auch Fragen wie die der Erreichbarkeit der Grundstücke und die Regelung der Müllentsorgung. Laux beziffert die Gesamtkosten des Vorhabens auf etwas mehr als eine Million Euro. Ein Teil des Geldes komme aus dem Sonderprogramm des Landes Sachsen zur Hochwasserschadensbeseitigung. Die restlichen Mittel seien reguläre Gelder für den Kreisstraßenbau. Zudem beteiligt sich die Stadt Frohburg mit 40 000 Euro für den Fußweg und 35 000 Euro für neue Straßenbeleuchtung. Der Bauausschuss des Landkreises vergibt die Bauleistung nach der zurzeit laufenden Ausschreibung am 9. Februar an ein Bauunternehmen.

„Wir haben im Dezember mit dem Landkreis ein Gespräch geführt über all jene Kreisstraßen im Stadtgebiet, deren Zustand wir seit Jahren kritisieren müssen. Zufrieden mit dem Ergebnis kann man aus Frohburger Sicht nicht sein“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Denn es gehe ja nicht allein um die Rosa-Luxemburg-Straße in Tautenhain. Die Liste gerade im nördlichen Stadtgebiet sei erheblich länger, umfasse die Ortsdurchfahrten Elbisbach und Hopfgarten ebenso wie die desolate Verbindung zwischen Frankenhain und Tautenhain.

Hiensch: „Auskünfte nicht befriedigend“

„Außer den Zusagen zum Straßenbau in Tautenhain und zum ersten Bauabschnitt in Elbisbach, die beide 2017 realisiert werden sollen, waren die Auskünfte nicht befriedigend“, so Hiensch. Da helfe es wenig, wenn die Kreisbehörde den schlechten Zustand der übrigen Straßen zwar anerkenne, aber nicht sage, wann dem abgeholfen werde könne. Allerdings wisse er als Kreistagsabgeordneter, dass die finanziellen Spielräume eng seien, sagte er mit Blick auf den gerade beschlossenen Kreishaushalt. Zwischen dem Anspruch und der Notwendigkeit, Straßen auszubauen, und den finanziellen Möglichkeiten dazu gebe es eine erhebliche Diskrepanz.

„Wir haben trotzdem gefordert, dass wenigstens die vor Jahren bereits begonnenen Planungen für die genannten drei Straßen fortgeführt werden“, so Hiensch. Insbesondere sollte man die Planfeststellungsverfahren für die benannten zweiten Bauabschnitte in Elbisbach und Hopfgarten endlich angehen. Hiensch äußert zugleich sein Unverständnis darüber, dass mehrere Grundstückseigentümer beider Dörfer den Ausbau der Straßen hinauszögerten, indem sie benötigte Flächen nicht zur Verfügung stellten. Erst dadurch sei ein so aufwendiges und zeitraubendes Verfahren überhaupt nötig, um dennoch Baurecht zu erlangen. „Für alle Verkehrsteilnehmer, aber auch für die Ortsbilder wäre die Realisierung der zweiten Bauabschnitte, wohl nur vorteilhaft.“ Er hoffe deshalb nach wie vor, „dass Grundstückseigentümer die noch fehlenden Bauerlaubnisse erteilen oder das Landratsamt die Planfeststellungsverfahren zügig durchführt“.

Von Ekkehard Schulreich