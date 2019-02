Frohburg

Ihrer Sorge um die Zukunft des Natur- und Vogelschutzgebietes Eschefelder Teiche geben mehr als zwei Dutzend Natur- und Vogelschützer Ausdruck. Sie unterzeichneten eine Petition an Henry Graichen ( CDU), den Landrat des Landkreises Leipzig.

Schließlich befindet sich das Teichgebiet im Eigentum und in der Verantwortung des Kreises, der die – in den vergangen Jahren durch Wassermangel arg in Mitleidenschaft gezogene – Liegenschaft vom Freistaat Sachsen übernahm.

Einsatz von Schusswaffen gegen Kormorane an Eschefelder Teichen

„Seit 2008 läuft in diesem Schutzgebiet ein erschreckender Rückgang der Artenvielfalt, weil die seither laufende Nutzung des Gebietes die Leitlinien naturverträglicher Bewirtschaftung und des Naturschutzes extrem verletzt“, heißt es darin. „Ständige Eingriffe“ und eine „nur auf Maximalgewinn orientierte Bewirtschaftung“ hätten ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr hinnehmbar sei. Kritisch sei unter anderem der Einsatz von Schusswaffen gegen Kormorane.

Umweltschützer fordern besseren Umgang mit dem Schutzgebiet

Höchste Zeit sei es, den Umgang mit diesem wertvollen Schutzgebiet neu auszurichten, fordern die Unterzeichner, zu denen unter anderem Peter Arnold aus Ballendorf gehört. Es gehe um eine „naturfreundliche Fischbewirtschaftung und einen naturverträglichen Umgang mit dem Teichgebiet insgesamt“, also die Vermeidung von Störungen jeglicher Art. Man sollte dem Beispiel der Haselbacher Teiche im nahen Thüringen folgen und die Bewirtschaftung in die Hände des Naturschutzbundes legen.

Von Ekkehard Schulreich