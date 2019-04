Frohburg

In Frohburg hatte der Inhaber einer Firma am Mittwochabend zwei Fahrräder entdeckt, die nicht auf das Gelände gehörten. Als er nachschaute, schwang sich ein Unbekannter auf eines der Fahrräder und fuhr fluchtartig davon. Da er einen weiteren Eindringling auf dem Gelände vermutete, rief er die Polizei.

Polizei entdeckt Schrottdieb in einem Container

Die Beamten fanden schließlich in einem Schrottcontainer einen 53-Jährigen. In ihm erkannte der Firmeninhaber einen Mann, der vor einiger Zeit schon einmal beim Schrott klauen ertappt wurde. In den Taschen des Diebes fanden die Beamten noch eine geringe Menge an Marihuana. Nun muss er sich wegen versuchten Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von lvz