Frohburg

Dieses Wochenende findet das 56. Internationale Frohburger ADAC Dreieckrennen statt. Über 250 Aktive, darunter auch drei Frauen, aus 16 Ländern werden den schnellen Frohburger Straßenrennkurs in Angriff nehmen, kündigt Rennveranstalter MSC Frohburger Dreieck an. Seine Mitglieder wirken schon lange für den Erfolg der Veranstaltung. Am Samstag, 8 Uhr, beginnen die Trainingsläufe. Die Endläufe zur IRRC sind die Highlights der Veranstaltung. Ein hochkarätiges Starterfeld garantiert laut MSC „Road Racing der europäischen Spitzenklasse“.

Didier Grams mit am Start

Lokalmatador Didier Grams, der in dieser Saison sehr gut in Form ist und bereits Podestplätze erfahren hat ist in seinem „Wohnzimmer“ auch am Start. Weitere prominente Gäste in Frohburg werden der Brite Dean Osborne und der ehemalige DDR-Meister der 250ccm Klasse Stefan Tennstädt sein.

Benzingespräche auf dem Frohburger Markt, hier Lokalmatador Didier Grams (2. v. li.) beim Signieren. Quelle: Julia Tonne

Noch ehe die Trainings- und Wertungsläufe begannen, fand am Freitagabend eine Fahrer-Präsentation auf dem Markt statt. Zahlreiche Fans suchten das Gespräch und holten sich Autogramme. Der Verein sorgte für die Gastronomie.

Motorsportfreunde sind eingeladen

Am Samstag nach dem Training finden die ersten drei Rennen statt. Am Abend sorgt Livemusik im Festzelt für Unterhaltung. Am Sonntag, 9 Uhr, wird das erste Rennen des Tages gestartet. Am Abend nach dem Event findet im Festzelt die Gesamtsiegerehrung der IRRC 2018 statt. Der MSC lädt dazu alle Motorsportfreunde ein.

Straßen für das Rennen gesperrt

Am Rennwochenende gibt es für Autofahrer Einschränkungen: Die alte B 95, jetzt Staatsstraße 51, ist südlich von Frohburg seit Freitagmittag bis Sonntag, 21 Uhr, voll gesperrt. Dasselbe gilt für die B 7 zwischen Streitwald und Eschefeld.

Von LVZ