Frohburg: Steinmetzmeister restauriert Erinnerungstafel an Benndorfs Kriegstote

Frohburg/Benndorf. Bis Mitte August will Thorsten Delkus die Restaurierung der Gedenktafel, die an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Benndorfer erinnert, beenden. Beauftragt mit den Arbeiten hat ihn der Förderverein Rittergut Benndorf. Der Verein trägt seit Jahren Sorge dafür, dass historisch wertvolle Gebäude und Anlagen im Ort bewahrt und ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt werden. Die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig unterstützt die Restaurierung mit einer Spende von 6000 Euro.

„Die alte Schrift war nicht mehr zu entziffern. Wir mussten sie deshalb abschleifen und werden sie jetzt neu vertieft einarbeiten. Dabei halten wir uns strikt an das Original“, sagt der Steinmetzmeister. Das erledige er vor Ort; die völlig verwitterten Jahreszahlen musste er dagegen in der Frohburger Werkstatt neu anfertigen und in den Stein aus Rochlitzer Porphyrtuff behutsam einpassen. Die Tafel befindet sich an der Nordwand der Kirche St. Katharina und wurde dort um 1930 von den Benndorfern angebracht. Sie trägt 21 Namen.

Blick auf die Benndorfer Kirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Thorsten Delkus, der seinen Handwerksbetrieb im Jahr 2000 gründete, widmet sich gern denkmalpflegerischen Herausforderungen. So kümmerte er sich im vergangenen Jahr um die Überarbeitung und Ergänzung des Kriegerdenkmals in Gnandstein. Einen vergleichbaren Auftrag hat er in Tautenhain angenommen: Hier wird er noch im Herbst das Kriegerdenkmal an der Kirche herrichten und um eine Tafel erweitern. Dafür hatten die Bürgerinitiative Eulatal, der Freizeitverein und viele Tautenhainer über Jahre Spenden gesammelt.

