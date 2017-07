Frohburg/Elbisbach. Elbisbach ist eine Baustelle. Für Kraftfahrer ist hier seit einigen Wochen kein Durchkommen mehr. Das wird auch bis in das Frühjahr 2018 hinein so bleiben, denn der Landkreis Leipzig lässt einen Teil der Ortsdurchfahrt erneuern. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich vom Ortseingang aus Richtung Prießnitz bis zur Trebishainer Straße. Finanziert wird er aus zwei Töpfen: Knapp 400 Meter Straße werden über das Sonderprogramm des Freistaates zur Beseitigung der Hochwasserschäden gefördert. Knapp 700 Meter werden nach der Richtlinie Kommunaler Straßenbau bezuschusst.

Um den zweiten Bauabschnitt bis zum Ortsausgang Richtung Hopfgarten wird seit Monaten und Jahren gerungen. Dem Landkreis gelang es nicht, sich mit allen Grundstückseigentümern zu einigen. Jetzt, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), zeichne sich eine Lösung ab, so dass ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren – was das Ganze weiter in die Länge ziehen würde – doch noch vermieden werden könnte. Dennoch rechne er keinesfalls vor 2019, dass auch hier gebaut werde und damit die völlig marode Kreisstraße in ihrer Gesamtheit wieder hergestellt werden könne.

Von es