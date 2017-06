Frohburg/Tautenhain. Die Anwohner im Tautenhainer Wiesengrund und der Kindergarten im Ort haben seit Mittwochmorgen kein Trinkwasser. „Unser Bereitschaftsdienst ist um 0.45 Uhr informiert worden“, sagt Falk Heinig, Gruppenleiter bei der Oewa Wasser und Abwasser GmbH, dem Betriebsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Die Kollegen seien daraufhin in den Frohburger Ortsteil gefahren, um die Wasserversorgung abzustellen. Ein Anwohner hatte die Oewa informiert, nachdem er den Schaden auf seinem Grundstück bemerkt hatte.

Seit den Morgenstunden werde nun mit Unterstützung einer Tiefbaufirma daran gearbeitet, den Schaden an der Trinkwasserversorgungsleitung zu beheben. Wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, vermag Falk Heinig noch nicht zu sagen. Er hofft, dass die Trinkwasserversorgung Mittwochnachmittag wieder hergestellt ist. Zwischenzeitlich erhalten der Kindergarten und die betroffenen Anwohner in der Straße Trinkwasser über einen Wasserwagen. Außerdem wolle man Wasserflaschen bereit stellen, wird informiert.

Was die Ursache der Versorgungsunterbrechung angeht, so kann Falk Heinig nur vermuten, dass es eine Materialermüdung sei.

Von ie