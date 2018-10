Frohburg/Geithain

Dass das Kohrener Land für Ausflügler reizvoll ist, steht außer Frage. Wer gerade in diesen goldenen Herbsttagen per pedes unterwegs ist und die Töpferstadt Kohren-Sahlis, die unterirdischen Gänge von Geithain, die Dörfer um Frohburg anpeilt, sollte aber eine Wanderkarte dabei haben. Die Ausschilderung der Wege ist in die Jahre gekommen. Darüber hinaus lässt der Zustand mancher Wege mindestens zu wünschen übrig.

Tourismusverein kennt die Probleme

Dem Tourismusverein Borna und Kohrener Land ist sich dieser Probleme durchaus bewusst. Nicht nur, weil die Kritik hier unmittelbar ankommt. Sondern auch, weil es der Verein in den ersten Nachwende-Jahren selbst war, der – unterstützt durch die Kommunen – die Ausschilderung der Wanderwege modernisiert hatte. Ein Wege-Manager soll jetzt dafür sorgen, dass die Missstände im Land des Roten Porphyrs – zu dem zählt ebenso das Rochlitzer Muldental – mittelfristig behoben werden.

Tourismusverein sucht Wege-Manager

„Die kritischen Hinweise mehren sich“, bestätigt Regina Heinze, Mitarbeiterin des Tourismusverbandes, der auf dem Bornaer Markt seine Tourismus-Information betreibt. Geld sei in den vergangenen Jahren vor allem in die Ausschilderung thematischer Routen investiert worden – in den Lutherweg, aber auch in überregionale Rad-Verbindungen. Das Anfang der Neunzigerjahre mit großem Aufwand hergerichtete Wegweiser-System sei indes – und das könne kaum verwundern – verschlissen.

Arbeit soll Anfang 2019 beginnen

Hier Abhilfe zu schaffen, sei „ein Schwerpunkt in unserer Leader-Strategie“, so Heinze. Schließlich bilde das Land des Roten Porphyrs eine gemeinsame Förderregion, in der die Vereine Borna und Rochlitz vereint aktiv seien. Besagter Wege-Manager, der derzeit via Ausschreibung gesucht werde, soll ab Anfang 2019 die Situation analysieren und den 18 Kommunen des Gebietes Vorschläge unterbreiten.

Verband setzte auf Wegweiser aus Holz

Während in der Ausflugsregion Kohrener Land in der DDR-Zeit „viel mit Pinsel und Farbe“ hantiert wurde, setzte der Fremdenverkehrsverband – wie er damals hieß – auf Wegweiser aus Holz. Gefertigt wurden die von der Gnandsteiner Tischlerei Pohl und vom Beschäftigungs- und Sanierungsverein Frohburg. Zwischen Narsdorf und Windischleuba, dem Leinawald und Borna sind sie bis heute zu finden, allerdings längst nicht mehr alle.

Nicht genügend Pflege – heute anderes Design

„Holz sah seinerzeit gut aus. Aber die Absprache, dass sich die Kommunen um die Pflege kümmern, wurde nicht im nötigen Maß umgesetzt“, sagt Heinze. Ganz abgesehen davon, dass das sächsische Tourismus-Design heute ein ganz anderes sei.

Geithain will Initiative ergreifen

Kurz vor der Eingliederung Narsdorfs nach Geithain hatten die Männer des dortigen Bauhofs die hölzernen Wegweiser gegen beständigere ausgetauscht.

Die Narsdorfer Bauhof-Mitarbeiter Jens Teichmann und Rene Gebhardt mit einem neuen Wegweiser in Ossa. Quelle: Ekkehard Schulreich

Geithain sei bereit, den Tourismusverein zu unterstützen, wenn er das selbst nicht leisten könne, kündigt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) an. Er meint damit die Wegweiser, mehr noch aber den Wege-Zustand. Die Verbindung von Syhra durch die Wüste Delle nach Terpitz wolle Geithain in Abstimmung mit Frohburg und unter Nutzung von Leader-Fördermitteln in Ordnung bringen. Dasselbe treffe zu auf den Weg von Wenigossa Richtung Terpitz. Außerdem wolle Geithain den Bau von Radwegen „selbst in die Hand nehmen“, so auf dem Damm der ehemaligen Werksbahn entlang der Tautenhainer Straße und in der Colditzer Straße.

Kreis hat Daten über Wanderwege digitalisiert

Für eine Fachplanung „Touristische Wanderwege im Freistaat Sachsen“ habe der Landkreis alle seine Wanderwege digitalisiert und zugearbeitet, sagt Konstanze Morgenroth, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes. Sie enthalte eine Bestandsanalyse, Aussagen zum Wege-Management und detaillierte Handlungsfelder. „Darüber hinaus wird sich der Landkreis verstärkt um den Aufbau eines Wege-Katasters für touristische Wege im Landkreis kümmern.“

Frohburg: Naturschutz bremst aus

Auf die Kreisbehörde ist Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) gerade gar nicht gut zu sprechen. Seit Jahren bemühe er sich darum, dass der Weg auf dem einstigen Bahndamm zwischen Frohburg und Kohren-Sahlis hergerichtet werde. Die Trasse durch den Streitwald sei von großem Reiz, aber desolat. Doch regelmäßig scheiterten die kommunalen Bemühungen, so Hiensch: „Es ist eigentlich sinnlos, weiterzumachen.“

„Kein Handlungsspielraum“

Er zielt ab auf ein Schreiben, dass ihn kürzlich aus dem Haus der Wirtschaftsförderung erreichte. In dem steht: „… die Problematik im Streitwald… lässt derzeit vor allem aus naturschutzrechtlichen Gründen keinen Handlungsspielraum zu.“

Download der Fachplanung: https://www.ltv-sachsen.de/de/Aktuelles/Publikationen/Fachplanung-Wanderwege_1736.html

Von Ekkehard Schulreich