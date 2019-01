Frohburg baut weiter an Infrastruktur

Geithain Ausblick 2019 - Frohburg baut weiter an Infrastruktur Die Flößberger Kindertagesstätte wird saniert, der Umbau der Sporthallen Eschefeld und Flößberg vollendet: Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch spricht über Ziele 2019.

Der Anbau an der Frohburger Oberschule war 2018 die größte abgeschlossene Investition. 2019 gibt es andere Baustellen, so die Kindertagesstätte in Flößberg. Quelle: Jens Paul Taubert