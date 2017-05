Frohburg. Egal wie man die Sache nennt – Dog-Station, Reinigungssäule oder Hundetoilette: Frohburgs Hundebesitzer finden jetzt an drei Stellen des Stadtgebietes die Möglichkeit, ein Tütchen zu ziehen und die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entsorgen. Möglich machen das 17 Unternehmen aus der Stadt und der Region, die als Sponsoren die Finanzierung der Aufsteller übernehmen. Angeregt hatte die Installation die Communitas Sozialmarketing GmbH. Für die Stadt ist das Ganze kostenneutral; lediglich um die wöchentliche Entsorgung und neue Tüten kümmert sie sich.

„Ich bin überrascht, dass die Aktion so ein großes Echo findet – weit über unsere Stadt hinaus“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) bei der Übergabe der Station am Wyhra-Ufer im Schlosspark. In Kohren-Sahlis und anderen Städten verfolge man aufmerksam, ob sich das Frohburger Projekt bewähre. „Man muss miteinander, nicht gegeneinander leben“, warb er um Rücksichtnahme. Für viele Hundebesitzer sei es selbstverständlich, ein Tütchen für den Kot mitzunehmen; jetzt sei auch die Entsorgungsfrage geklärt. Weitere Hundetoiletten sind am Weg zwischen Schützenhaus und „Spatzennest“ und nahe des Stadions am Erligtweg zu finden. Communitas war im Herbst vergangenen Jahres mit der Idee an die Stadt herangetreten, solche Säulen anzuschaffen. Mit Unterstützung des Rathauses fanden sich genügend Unternehmen und Institutionen, die die Finanzierung absicherten.

Von Ekkehard Schulreich