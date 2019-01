Frohburg

Dass sich das Gesicht der Stadt Frohburg seit dem Beginn der 1990er-Jahre grundsätzlich gewandelt hat – wer mag das bestreiten. Möglich machten das vor allem zwei Förderprogramme. 14 Millionen Euro flossen in die Stadtsanierung und stießen dutzende städtische und private Investitionen an. Nach der Jahrtausendwende legte die Kommune nach, indem sie zusätzlich ein Stadtumbau-Gebiet absteckte. Hier waren weitere fünf Millionen Euro verfügbar. Beide Programme sind abgeschlossen. Zeit für Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), eine Bilanz zu ziehen. Dass die positiv ausfällt, verwundert nicht. Allerdings hätte er es gern gesehen, auch das Stadtgebiet von Kohren-Sahlis dank einer solchen Förderung aufzuwerten: „Doch das hat der Freistaat Sachsen unmöglich gemacht.“

Schöne Häuser, verschwundene Schandflecke

Wer auf dem Frohburger Markt mit dem Zentauren-Brunnen steht, muss sich einmal nur um die eigene Achse drehen. Dann sieht er an den historischen Fassaden, welcher Sprung seit der Wende gelang: Es wurden das Rathaus saniert, nebenan ein Bürgerzentrum geschaffen. Der „Rote Hirsch“ wurde umgebaut, der Gasthof „Zur Post“ ist hergerichtet. Bürgerhäuser wurden instandgesetzt. Der Abbruch des Wäscheunion-Geländes unmittelbar am Markt wurde kofinanziert. Die Neugestaltung des Marktes selbst wurde gefördert.

Der „Rote Hirsch“ wurde umgebaut und saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Rundgang durch die Innenstadt führt zu weiteren Gebäuden, deren Verfall gestoppt werden konnte, die eine neue Nutzung erfuhren, die auf Brachen neu errichtet wurden. Vom Stadtsanierungsprogramm profitierten maßgeblich das Schloss, ein Frohburger Wahrzeichen, die Stadtbibliothek, die im alten Brauhaus eingerichtet wurde, sowie zahlreiche Straßen und Plätze. Der Bau der Kinderkrippe „Storchennest“ wurde bezuschusst.

Wohnungen und öffentliche Einrichtungen sind entstanden

Das Programm Stadtumbau trägt unter anderem diese Früchte: Auf dem ehemaligen Molkereigelände entstanden Wohnungen und ein Supermarkt. Gegenüber auf der Pappenwerk-Brache siedelten sich Gewerbe und Handel an. Der sanierungsbedürftige Jugend- und Seniorenklub beherbergt heute den Hort „Die Einsteins“, ein leeres Wohnhaus den Hort „SchlauFüchse“. Wo das Gaswerk stand, gibt es Wohnungen. Die Ruine des legendären Cafés Otto wich einer Sportfläche und einem Parkplatz.

Die Kinderkrippe Storchennest in Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

Was die Stadtsanierung und den Stadtumbau einte, war die Finanzierung: Bund, Land und Kommune füllten die Förderkonten je zu einem Drittel. Nicht nur die Stadt selbst nutzte die Stadtsanierung; mehr als 100 private Immobilien-Eigentümer und die Kirchgemeinde griffen in diesen Topf, in den die Kommune 4,67 Millionen Euro einzahlte. „Der finanzielle Anteil der Stadt an den Gesamtmaßnahmen in diesem Gebiet liegt aber natürlich deutlich höher“, so Wolfgang Hiensch. Bei allem Respekt für das Geschaffene verweist er darauf, dass es „noch zu viele private Gebäude und Grundstücke gibt, die das Stadtbild negativ prägen“. Er appelliert an die Eigentümer, sich ihrer Verantwortung zu stellen – auch wenn die Förderung über die Stadtsanierung zu Ende sei. Die Förderung im Stadtumbaugebiet habe es möglich gemacht, die in der Kernstadt angeschobenen Investitionen städtebaulich abzurunden und Missstände zu beseitigen, resümiert der Bürgermeister. Damit habe man sich auch den etwa durch den demografischen Wandel hervorgerufenen neuen Realitäten gestellt.

Private Investoren verhinderten Verfall alter Häuser

Insbesondere für das Stadtgebiet von Kohren-Sahlis eröffnete die Nutzung von Städtebau-Förderprogrammen eine Chance und setzte einen Anreiz für private Eigentümer und Investoren, „um die Innenstadt zu beleben und den Verfall der vielen historisch wertvollen Gebäude zu verhindern“, so Hiensch. Der Freistaat Sachsen habe solchen Optionen aber einen Riegel vorgeschoben, indem er festlegte, eine solche Förderung erst ab einer Ortsteil-Größe von 2000 Einwohnern einzuräumen.

Der Frohburger Stadtrat hatte kurz vor Weihnachten beschlossen, die Sanierungssatzung Ortskern Frohburg aufzuheben. Damit müssen jene Grundstückseigentümer, die nicht schon freiwillig einen reduzierten Ausgleichsbetrag zahlten, nun den regulären Beitrag für die erfolgte Aufwertung entrichten.

Von Ekkehard Schulreich