Frohburg/Flößberg

Die farbenfrohen Abdrücke ihrer Hände werden die Mädchen und Jungen der Flößberger Kindertagesstätte „Zwergenland“ nicht wiederfinden, wenn sie in einem Jahr in ihre dann sanierte Einrichtung zurückkehren. Weil durch den Umbau alles im Haus umgekrempelt wird, durften die Knirpse in ihren letzten Tagen ein Tabu brechen: Wände bemalen. Am 14. Dezember haben sie hier ihren letzten Tag. Dann werden sie bis zur Wieder-Inbetriebnahme in Frohburg und Prießnitz betreut.

„Das ist schon sehr emotional, und durch die Weihnachtszeit wird das noch verstärkt“, sagt Leiterin Nicole Hendriock: „Es geht allen nah, dass wir – zumindest in den nächsten Monaten – getrennte Wege gehen.“ Sie meint die Kinder, die fünf Erzieherinnen, die technische Mitarbeiterin, die Eltern. „Bei uns fühlt es sich an wie eine große Familie. Deshalb freuen sich alle schon, wenn sie nach dem Abschluss der Bauarbeiten zurückkehren.“

Kita „ Zwergenland “ entspricht nicht mehr heutigen Standards

Die Vorbereitungen auf den Umzug begannen vor Wochen. Nicht nur, dass mit vereinter Kraft Kisten gepackt wurden, dass Lieblingsspielzeuge sortiert wurden, um sie in den Interims-Einrichtungen zur Verfügung zu haben. „Im Morgenkreis kreuzen wir die Tage im Kalender ab, um zu sehen, wie viel Zeit wir noch gemeinsam haben“, sagt die 29-Jährige: „Was dann kommt, nennen wir eine lange Urlaubszeit.“ Was die Kinder nach ihrer Rückkehr vorfinden möchten, wissen sie schon: „Ein Bad für jede unserer beiden Gruppen – das bekommen sie.“

Großes Einpacken in der Kita Flößberg vor der Sanierung - die große Gruppe der kleinen Forscher vl Henning, Greta, Magdalena, Simon, Helena, Bruno, John, Mila. Quelle: Jens Paul Taubert

30 Plätze hat die kleine Einrichtung neben der Kirche. Beengt geht es zu, vieles entspricht nicht mehr heutigem Standard. Auf die für den Umbau nötige Schließung reagierten die Eltern mit Verständnis, so Hendriock: „Sie sagen: Wir wissen, worauf wir uns freuen.“ Während die Schulanfänger in das Frohburger „Spatzennest“ wechseln, kommen die meisten „Kleinen Forscher“, die große Gruppe also, im Prießnitzer „Kinderland“ unter.

Hierher ziehen auch einige „Krabbelkäfer“, die Kleinen, um, außerdem ins Frohburger „Storchennest“. Begleitet werden sie von vier Erzieherinnen. Nicole Hendriock, die jetzt ihr Zusatz-Studium Soziale Arbeit abschließt, übernimmt künftig die Leitung der Tautenhainer Kindertagesstätte „ Conrad Felixmüller“. Deren langjährige Leiterin Christine Stuhlträger verabschiedet sich im Februar in den Ruhestand.

Spätestens Januar 2020 soll Umbau der Kita abgeschlossen sein

Auf einen straffen Bauablauf-Plan setzt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW): „Die Bauzeit reicht von Januar bis maximal Dezember. Spätestens Januar 2020 werden die Kinder wieder in Flößberg betreut.“ Knapp 800.000 Euro werden investiert; eine knappe Viertelmillion sind Leader-Fördermittel. „Aus diesem Verhältnis kann man schließen, dass im Freistaat die Förderung für Kindertagesstätten, insbesondere für Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Bestand, deutlich zu gering ist", so Hiensch. Dennoch sei das Vorhaben unverzichtbar.

In der Kita Flößberg wird auch mal gemeinsam gebacken. Quelle: Jens Paul Taubert

Nach der Eingliederung der Gemeinde Eulatal in die Stadt habe man feststellen müssen, dass die Substanz der Kindereinrichtungen nicht optimal sei. „Das Bauamt hat damals darauf aufmerksam gemacht, dass die Verbesserungen nur durch Um- oder Neubauten oder Sanierungen möglich sind.“ Frohburg habe seither rund 4,5 Millionen Euro investiert – in das „Käferhaus“ und das „Kinderland“ in Prießnitz, in den Hort Frankenhain, in die Kindertagesstätte Tautenhain.

Neubau der Kita wäre deutlich teurer gewesen

„Wir haben in Flößberg um Verständnis gebeten, dass nicht alles gleichzeitig gemacht werden kann und deshalb die Kita Flößberg zuletzt dran kommt“, so der Bürgermeister. Trotz verschlechterter Fördermöglichkeiten habe man die Einrichtung nie in Frage gestellt. „Ein Neubau wäre deutlich teurer und unwirtschaftlicher als die jetzt geplanten Maßnahmen.“

Alle Nebengebäude und der Anbau werden abgerissen. Ein neuer größerer Anbau wird errichtet, der Hof umgestaltet. Innerhalb des alten Gebäudes wird das gesamte Erdgeschoss modernisiert. Zusätzlich wird im Obergeschoss eine leerstehende Wohnung für Sozial- und Büroräume der Erzieherinnen umgestaltet. Außerdem wird die gesamte Haustechnik erneuert.

Kommentar: Frohburg hat seine Hausaufgaben gemacht Viereinhalb Millionen Euro investierte Frohburg in Kindereinrichtungen – allein in jene, die im Zuge der Eingemeindungs Eulatals zur Stadt kamen. Jetzt nimmt die Kommune weitere 800.000 Euro, um das „ Zwergenland“ in Flößberg auf einen modernen Stand zu bringen. Sind diese Zahlen bereits beachtlich, schließen sie noch gar nicht ein, was Frohburg darüber hinaus an Geld für den Aus- und Neubau von Krippen-, Kindergärten und Horten erübrigte. Attraktive Betreuungsmöglichkeiten für die Jüngsten sind ebenso wichtig wie gute Schulen, wenn sich junge Familien für einen Wohnsitz entscheiden müssen. Frohburg darf sich zugute halten, hier über Jahre konsequent investiert zu haben – auch wenn die Förderung des Landes mit diesem Anspruch nicht im selben Maße mithält. Eine Kommune, die eine Zukunft haben will, braucht auch junge Bewohner. Sie braucht eine Ausgeglichenheit der Generationen. Deshalb sind solche Geldausgaben unverzichtbar. Wenn sie einher gehen mit weiteren guten Rahmenbedingungen, etwa was Bauplätze für Eigenheime, moderne Mietwohnungen, betreute Wohnformen und – in besonderer Weise – gute Arbeitsplätze betrifft, sind die Weichen gestellt. Das ist umso wichtiger, als gerade in der ländlichen Region die Kommunen in der Zukunft stärker als heute auf sich selbst gestellt sein werden. Wer ordentlich von Gewerbesteuer und Einkommenssteuer partizipiert, ist unabhängiger von Geldzuwendungen, die Land und Bund unabsehbarer zumessen. Wer vorbaut, indem er baut – wie demnächst in Flößberg –, hat auf seine Jahre zumindest hier seine Hausaufgaben gemacht. Und damit Kraft, sich anderem zuzuwenden. e.schulreich@lvz.de

Von Ekkehard Schulreich