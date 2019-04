Frohburg

In einigen Bereichen der Kernstadt Frohburg will die Deutsche Glasfaser GmbH das Breitband-Netz auf eigene Kosten ausbauen. Das sagte Michael Kölling, Regionalleiter Mitteldeutschland, auf der jüngsten Sitzung des Frohburger Stadtrates.

Konkret geht es um Frohburg-Ost und um Grundstücke entlang der alten Bundesstraße 95 vom Bahnhof und dem Wolfslückenweg bis zur Peniger Straße, eingeschlossen die Wohnsiedlungen an der Altenburger Straße und der Apfelwiese. Das Unternehmen, das seine Aktivitäten in Sachsen zurzeit auf den Landkreis Leipzig konzentriert, schloss in den vergangenen Wochen unter anderem mit Geithain und Kitzscher Ausbau-Verträge ab.

In Böhlen werde man noch im April starten

In Böhlen werde man noch im April starten, sagt Kölling. In Bad Lausick und Machern stehe man kurz davor. „40 Prozent der Haushalte benötigen wir, um auszubauen – damit sich das Ganze rechnet.“ Dort, wo man dann baulich aktiv werde, baue man aber komplett aus.

Michael Kölling (l.) von der Deutschen Glasfaser GmbH will das Breitband-Netz auf eigene Kosten ausbauen. Quelle: Frank Schmidt

Das heißt, ein nachträglicher Anschluss sei problemlos, doch gegen Aufpreis jederzeit möglich. Verlaufe die Bedarfserkundung, die man auf drei Monate veranschlage, positiv, könne man loslegen, so Kölling. Da man die Kräfte konzentriere, schaffe man am Tag 800 Meter Kabelverlegung.

Dass der Ausbau der Breitband-Versorgung in Frohburg mit seien 33 Ortsteilen so schleppend vorangeht, liege an Fehlern der Bundesregierung, so Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW),. Neben der Deutschen Telekom ist das Unternehmen Inexio seit Jahren im Stadtgebiet aktiv. Der Ausbau, so Hiensch, verlaufe insgesamt schleppend, unter Nichteinhaltung von Terminen und nur einzelne Siedlungsbereiche betreffend.

Deutsche Glasfaser GmbH will Breitbandausbau vorantreiben

Dass sich jetzt auch die Deutsche Glasfaser GmbH engagieren wolle, sei positiv, auch wenn die nur zwei Kernstadt-Bereiche im Blick habe. Aus Brandis, wo das Unternehmen aktiv sei, habe er nichts Nachteiliges gehört: „Letztlich entscheidet der Kunde, welchen Anbieter er will. Deshalb sollten wir eine Vielfalt bieten.“ Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, mit dem Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung vorzubereiten.

Zuvor hatte das Gremium zugestimmt, dass sich Frohburg – wie die anderen Kommunen auch – an der Breitband GmbH Landkreis Leipzig beteiligt. Die Firma soll den Ausbau des Netzes in jenen unterversorgten Bereichen vorantreiben, die für die private Wirtschaft nicht lukrativ sind. „Unser Ziel ist es, für möglichst alle Ortsteile eine Lösung zu finden“, sagte Hiensch. Deshalb sei es unerlässlich, verschiedene Wege zu gehen, „um das große Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren“. Als Kommune sei man überfordert und deshalb auf Partner angewiesen.

Von Ekkehard Schulreich