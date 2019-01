Frohburg

Dass er Kohren-Sahlis einschließe, wenn er von Frohburg spricht: Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) betonte das auf dem Neujahrsempfang, der seit 2018 vereinigten Stadt mehrfach. Fiel die traditionelle Veranstaltung im vergangenen Jahr der alle Kräfte bindenden Eingliederung Kohrens zum Opfer, zeigte der Empfang am Donnerstagabend im Bürgerzentrum: Er ist eine geeignete Plattform, um die Ziele für ein neues Jahr abzustecken – und um einige derjenigen zu würdigen, die (auch) im vergangenen zu einem attraktiven Gemeinwesen beitrugen. Was bei Letzteren auffällt: Zwei der drei Geehrten sind Neu-Frohburger.

Hiensch macht auf angespannte Personalsituation aufmerksam

„An Ideen und Initiativen fehlt es nicht, aber an Menschen, die sie umsetzen.“ – Diesen Kernsatz seiner Neujahrsansprache münzte der Bürgermeister nicht auf die vielen Ehrenamtlichen in der Kernstadt und den 33 Ortsteilen. Er bezog ihn auf die nach wie vor angespannte Personalsituation im Rathaus. Vor allem im Bau-, aber auch im Ordnungsamt arbeite man am Limit. Das hemme Investitionen, denn es fehle an planerischem Vorlauf. Die Zeiten, in denen Frohburg Projekte griffbereit in der Schublade hatte und außerplanmäßige Förderchancen prompt nutzen konnte, scheinen vorerst Geschichte zu sein. Deshalb, und weil man in vielem von anderen abhängig sei – übergeordneten Behörden und Fördermittel-Gebern – müsse er hinsichtlich manchen Vorhabens 2019 aktuell vage bleiben, so Hiensch: Es fehle an verlässlichen Aus- und Zusagen.

Begonnenes abschließen und fortsetzen

Priorität hat, das bereits Begonnene in den nächsten Wochen und Monaten abzuschließen, sagte er und nannte Beispiele: den Umbau der Sporthallen in Eschefeld und Flößberg, die Herrichtung eines Grünen Klassenzimmers an der Frankenhainer Grundschule, den Straßenbau am Tautenhainer Kirchberg, den Spielplatz in Nenkersdorf, die Trauerhalle in Kohren-Sahlis. Die Sanierung der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Flößberg werde in diesem Jahr gestemmt, die des Prießnitzer Schlosses fortgesetzt. Die Nachfrage nach Eigenheim-Bauplätzen bleibe erfreulich hoch; dem trage man mit dem in Erschließung befindlichen Baugebiet auf dem Frohburger Harzberg Rechnung.

„Es liegt an uns allen selbst, etwas auf die Reihe zu bringen“, sagte Wolfgang Hiensch, um damit für eine Mitarbeit in den 2019 neu zu wählenden Gremien der Ortschaftsräte und des Stadtrates zu werben. Es mache Arbeit, aber auch Freude, „gemeinsam und zukunftsorientiert für ganz Frohburg zu denken und zu handeln“.

Auszeichnung der Ehrenamtlichen

Während die Frohburger Ehrung der Sportler in eine eigenständige Veranstaltung ausgelagert wird, bot der Neujahrsempfang, den das Blasorchester der Frohburger Feuerwehr musikalisch gestaltete, den passenden Rahmen, um gelungene private Initiativen in der Dorf- und Stadtsanierung vorzustellen und zu würdigen. Darüber hinaus zeichnete Hiensch drei ehrenamtlich Engagierte aus. Die Zahl der Vorschläge war höher als in der Vergangenheit; der Stadtrat wählte in geheimer Abstimmung die Betreffenden aus. Laudatoren umrissen nun deren Verdienste.

