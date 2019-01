Frohburg

Weil attraktive und genutzte Gebäude wichtig sind, um sich in der Stadt oder auf dem Dorf wohl zu fühlen, würdigt Frohburg seit Jahren besondere Leistungen in der Dorf- und Stadtsanierung. Nicht nur, um sich bei privaten Investoren für dieses Engagement zu bedanken, so Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), sondern auch um weitere zu ermutigen, sich in vergleichbarer Weise um ihre Immobilien zu kümmern.

Der Neujahrsempfang der Stadt bildet seit Jahren den Rahmen für diese Auszeichnungen. Da er 2018 ausfiel, wurden nun die Anerkennungen für 2017 und für 2018 vergeben.

Historisches Gebäude in Prießnitz saniert

Die Familien Löper/Franz und Hupfer/Janassek hatten ein historisches Gebäude in Prießnitz erworben, für das die Stadt keine Verwendung mehr hatte. Mit viel Enthusiasmus und unterstützt durch Fördermittel der Leader-Region Land des Roten Porphyrs gelang es ihnen, das Haus zu sanieren und sich eine stilvolle Wohnstatt zu schaffen.

Das alte Bahnhofsgebäude in Kohren wurde saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Dieselben Fördermittel nutzten Diana Stock und Ronny Loth, um dem einstigen Kohren-Sahliser Bahnhofsgebäude wieder Leben einzuhauchen. Sie sanierten das stadtbildprägende und geschichtsträchtige Haus, schufen Wohnungen und Gewerberäume. Kurz vor Jahresschluss brachten sie an der Fassade auch wieder die historische Bahnhofsuhr an.

Bauernhof in Benndorf ist jetzt betreutes Wohnen

Einen mehrere Hundert Jahre alten Bauernhof in Benndorf baute Familie Scheffler zum betreuten Wohnen und dem Sitz eines Pflegedienstes um. Grit und Thomas Kuhnitzsch aus Kohren-Sahlis verwandelten ein Fachwerkgebäude unterhalb der Burg in ein Balance-Haus. Winnie und Holger Petzold aus Frohburg richteten ein historisches Wohngebäude in Frohburg wieder her. Eine Anerkennung erhielt zudem die Sachsen Immobilien GmbH, die in der Straße der Freundschaft investierte.

Von Ekkehard Schulreich