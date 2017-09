Frohburg – zum 55. Mal Wallfahrtsort für Fans von heißen Reifen

Mehr als 200 Fahrer aus 17 Nationen gingen auf dem Frohburger Dreieck an den Start. Unterschiedlicher hätten die Bedingungen am Wochenende beim Frohburger Dreieckrennen nicht sein können. Am Sonnabend strahlender Sonnenschein und eine trockene Strecke, am Sonntag dann bewölkt und zeitweise Niesel. Kein Wunder also, dass es an beiden Renntagen immer wieder Überraschungen auf dem Kurs gab.