Frohburg

Wenn eines Tages die Anschlussstelle Frohburg gebaut ist und die Stadt an der Wyhra eine unmittelbare Auf- und Abfahrt von und zur Autobahn 72 erhält, bringt das für viele Pendler Erleichterungen. Für Autofahrer, die zwischen Frohburg und Borna unterwegs sind, wird es jedoch komplizierter.

Die heutige Staatsstraße 51, ehemals B 95, muss nicht nur die neu zu bauende Bundesstraße 7 – den Autobahnzubringer aus Ostthüringen – queren. Das Bundesverkehrsministerium will die Autofahrer zwingen, ein Stück die B 7 neu zu nutzen. Das sehen die Pläne des Bundesverkehrsministeriums vor. Die Gegenargumente der Stadt Frohburg, zuletzt in einer vom Stadtrat im Oktober beschlossenen Stellungnahme dargelegt und ausführlich begründet, werden ignoriert.

Frohburg blitzt mit Kreisverkehr ab

„Der überwiegende Straßenverkehr zwischen dem Grundzentrum Frohburg und dem Mittelzentrum Borna wird auch weiterhin über die S 51 abgewickelt", ist Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) überzeugt. Deshalb kommt für ihn, für den Stadtrat und die Verwaltung nur eines in Frage: Dort, wo diese Straße die neue B7 kreuzt, muss ein Kreisverkehr hin. Diese Schnittstelle soll auf ungefähr halber Strecke zwischen dem Ortsausgang Frohburg und Bubendorf liegen. Hiensch hat dabei nicht nur den möglichst ungehinderten Verkehrsfluss im Blick. Er kritisiert, dass die von Sachsen und vom Bund favorisierte Variante deutlich mehr Fläche in Anspruch nimmt. Den Benndorfer Landwirt Tobias Karte, der in besonderer Weise davon betroffen wäre, brächte das an den Rand seiner wirtschaftlichen Existenz.

Bund favorisiert die Ampelregelung

Derlei Kritik fruchtete bisher nicht. Die Pläne lagen bis Anfang Oktober aus. Unter Federführung der Landesdirektion Sachsen werden jetzt „die Einwendungen und Stellungnahmen ausgewertet", sagt der stellvertretende Behördensprecher Ingolf Ulrich. Derzeit geplant ist eine Kappung der S 51 aus Richtung Frohburg. Durch eine Ampel gesteuert, sollen die Autofahrer auf dem Weg Richtung Borna nach links auf die B7 neu auffahren, um nach wenigen Metern wieder abzubiegen – Ampel Nummer zwei – und zurück zur S51 zu gelangen.

Die A72 zwischen Narsdorf und Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Warum das so werden soll und warum der schon Jahre alten Forderung der Stadt Frohburg nach einem Kreisverkehr nicht entsprochen werden soll, versuchte die LVZ beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur zu erfahren. Das ist die Antwort aus der Pressestelle der Behörde: „Gemäß den Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) wäre in der Streckencharakteristik der neuen B7 ein teilplangleicher Knoten mit Ampelanlage die Regellösung. Das heißt, dass die S 51 über Rampen an die darunter oder darüber liegende B7 angebunden würde. Für die S51 wird nach Fertigstellung der neuen B7 jedoch nur eine geringe Verkehrsbelastung prognostiziert. Daher kann ausnahmsweise ein plangleicher Knoten mit Ampelanlage als wirtschaftlichere Lösung umgesetzt werden.“ Alles klar?

Blick auf die #A72 bei #Frohburg – nach wie vor fehlt eine Anschlussstelle in diesem Bereich. Gepostet von LVZ Kreis Leipzig am Montag, 25. Dezember 2017

Kein Fingerzeig darauf, warum die möglichen Nöte des Landwirtes unbedingt in Kauf genommen werden sollen. Bürgermeister Wolfgang Hiensch vermag den Sätzen immerhin diesen Extrakt zu entnehmen: Wenn das Ministerium „kann“ und „ausnahmsweise“ formuliert, dann zeige das doch, „dass keine ausreichende Abwägung aller Interessenslagen vor Ort im Einzelfall erfolgte. Genauso hätte man ausnahmsweise einen Kreisverkehr bewerten können.“

Planfeststellungsverfahren läuft

Welche Variante letztlich gebaut wird, klärt das laufende Planfeststellungsverfahren. Aus den Unterlagen geht auch hervor, wie die Anschlussstelle Frohburg von Frohburg aus erreichbar sein soll: via neue B7, die kurz vor der Autobahn auf die nach Nenkersdorf und Flößberg führende Staatsstraße stößt. Wer nach Chemnitz will, fährt links auf die Autobahn. Wer Leipzig ansteuert, unterquert sie dank der vorhandenen Durchfahrt und wendet sich dann nach links.

Von Ekkehard Schulreich