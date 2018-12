Frohburg/Greifenhain

Es war ein lautes Gurren, Geschnatter und Gekrähe, das Besucher am Wochenende im Gemeindezentrum Greifenhain erwartete. Zum 111. Mal lud der Zuchtvereins Frohburg und Umgebung zur der Rassegeflügel-Ausstellung ein. Außerdem zeigte die Interessengemeinschaft „Gesäumte Deutsche Zwerg-Wyandotten Mitteldeutschland“ diverse Tiere.

Eine gelungene Verbindung, die nicht nur ein hohes züchterisches Niveau zeigte, sondern auch für viele Besucher sorgte. Zu sehen waren 366 Tiere von 47 Züchtern, darunter alle Exoten der Rassegeflügelzucht vom Wassergeflügel über Hühner bis hin zu Tauben.

Züchter wollen Artenvielfalt des Geflügels erhalten

„Es war eine Schau, auf der sich das Geflügel in seinen schönsten Formen und Farben zeigte und eindrucksvoll im Blickpunkt des Betrachters stand“, resümierten die Ausstellungsleiter Werner Mroske und Albrecht Bach. „Uns Züchtern ist vor allem der Erhalt der Artenvielfalt wichtig.

Wir möchten ein Kulturgut, uralte Geflügel-Rassen, vor den Aussterben bewahren.“ Die Organisatoren des Vereins konnten bei der Vorbereitung und Durchführung der Schau auf viele Helfer und Sponsoren zurückgreifen und wurden auch von der Stadtverwaltung Frohburg unterstützt.

Um die fachliche Beurteilung der Tiere kümmerten sich fünf Preisrichter. Sie sichteten die Tiere, begutachteten Federkleid, Farbe, Schnabelform und Körperbau – und kürten die Besten. Das Prädikat Vorzüglich vergaben sie an sechs Tiere. Weitere 19 wurden mit Hervorragend beurteilt. Die Note Vorzüglich errangen vom Frohburger Verein Hilmar Dahlhaus für Hessische Kröpfer, Heiko Taubert für Altenburger Trommeltauben und Albrecht Bach für Englische Zwergkröpfer.

Jungzüchter sind die Zukunft der Rassegeflügelzucht

Als positives Signal nahm Werner Mroske die große Zahl von 69 Tieren, die von 13 Jungzüchtern aus der Region gezeigt wurden. „Diese motivierten Jungzüchter sind die Zukunft unserer Rassegeflügelzucht und sollten unsere Unterstützung in den kommenden Jahren erhalten“, sagte er. Den Landesverbands-Ehrenpreis Jugend erhielt eine Eistaube der Jungzüchterin Jaqueline Döring vom Verein Kohren-Sahlis.

Dass Kinder durchaus ihre Freunde an Geflügel haben, zeigten die Mädchen und Jungen der Greifenhainer Kindertagesstätte „Regenbogenland“, die traditionell schon am Tag vor der Eröffnung von den Züchtern in die Ausstellung eingeladen werden. Das Geschnatter und Gegurre der Tiere und die unüberhörbaren Hähne hätten die kleinen Besucher fasziniert, so Mroske: „Das schönste Erlebnis aber war, dass sie die Tiere sogar anfassen durften.“

Von Ekkehard Schulreich