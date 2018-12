Frohburg

Die jugendlichen Biker, die seit einem Jahr ihre eigene Skateanlage in Frohburg planen, machten sich kürzlich zu einem Ausflug in die „Druckbude“ – eine Skatehalle in Chemnitz – auf. Damit wollen sie die lange Planungs- und Vorbereitungszeit bis zum endgültigen Bau der Anlage in unmittelbarer Nähe des Jugendtreffs im Frohburger Wolfslückenweg überbrücken.

Die Fahrt wurde durch das Jugendamtes gefördert. Die Jugendlichen hatten vorher bereits an der Eröffnung des Skateparks in Wurzen teilgenommen und eine Informationstafel aufgestellt, auf der die Nutzungsordnung des zukünftigen Parks zu lesen ist.

Erste Skateelemente in Frohburg sind da

Begleitet wird die Gruppe durch das Flexible Jugendmanagements im Landkreis. Dank dieser Unterstützung wurden erste Skateelemente gebaut, die vor dem Jugendtreff von immer mehr jungen Menschen genutzt werden. Die Jugendlichen waren mehrfach in der Stadt unterwegs, um auf ihr Hobby aufmerksam zu machen und für ihr Vorhaben zu werben. Mit Unterstützung der Eltern konnte das zukünftige Gelände von Gestrüpp befreit werden. Ansässige Firmen unterstützten die Gruppe bei der Geländevorbereitung und durch Spenden.

„Seitens der Stadtverwaltung und des Stadtrates erhalten die Jugendlichen Anerkennung und Unterstützung. Der Bau einer Skateanlage würde die Kommune um ein kostenfreies Freizeitangebot bereichern“, sagt Cornelia Klingner vom Jugendmanagement.

Diese projektbezogene Form der Jugendbeteiligung in der Kommune sei für alle ein Gewinn. Jugendliche fühlten sich in ihrem Anliegen ernst genommen und übernähmen Verantwortung. Dies trage zu einer Identifikation mit ihrem Wohnort bei. Die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen, werde gefördert.

Von es