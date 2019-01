Frohburg/Kohren-Sahlis

Mit Ton experimentiert hat am Dienstag die Grashüpfer-Gruppe aus der Frohburger Kindertagesstätte Spatzennest. Die Steppkes besuchten dazu mit Erzieherin Uta Jähnichen das Töpferhaus Arnold in Kohren-Sahlis. Die Aktion gehört zu einem bundesweiten Kita-Wettbewerb des Handwerks.

Unter dem Titel „Kleine Hände, große Zukunft“ wird Kindern spielerischer Zugang zum Handwerk ermöglicht, informiert Hagen Reißmann von der Handwerkskammer zu Leipzig. Tolle Idee, fand Gruppenleiterin Jähnichen. Sie bestellte kurzerhand die Wettbewerbsmaterialien bei der Handwerkskammer und nahm Kontakt zum Töpferhaus auf.

Töpferhaus-Chefin Karina Werner und ein Grashüpfer-Mädchen, das ein T-Shirt zum Wettbewerb von der Handwerkskammer trägt. Quelle: Handwerkskammer zu Leipzig

Kinder lernen, wie aus einem Klumpen Ton Geschirr wird

Nachdem mit einem Kuchenbasar etwas Geld für den Ausflug erwirtschaftet worden war, fuhren sie mit den Vier- und Fünfjährigen dorthin. Sie lernten von Firmenchefin Karina Werner, wie aus einem Klumpen Ton tolles Geschirr entsteht, wie heiß die Keramik gebrannt wird und wozu eine Glasur notwendig ist. Der Besuch hat den Mädchen und Jungen gut gefallen. Sie wollen dazu nun ein kreatives Poster gestalten und es beim Wettbewerb einreichen.

Unter allen Kitas eines Bundeslandes, die ihren Schützlingen auf diese Weise eine frühpädagogische Beschäftigung mit dem Handwerk organisieren, wird ein Preisgeld von je 500 Euro verlost, so Reißmann weiter. Das kann dann für ein Kita-Fest oder einen Aktionstag zum Thema Handwerk genutzt werden.

Infos für die Kitas von der Handwerkskammer

Der Wettbewerb findet zum sechsten Mal statt. Betriebe der Region können Pakete mit Riesenpostern und Informationen für Erzieher bei der Handwerkskammer bestellen. Dazu gibt es kleine T-Shirts und Ausmalhefte. Das Material sollen sie an eine Kindereinrichtung in der Nähe weitergeben und diese zum Mitmachen auffordern. Einsendeschluss für die Foto- und Plakat-Einsendung ist am 5. Februar.

Informationen zum Wettbewerb im Internet unter https://www.hwk-leipzig.de/artikel/kleine-haende-grosse-zukunft-3,0,8360.html

Von Olaf Krenz