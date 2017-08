Frohburger Klage wegen Baumängeln an der Krippe: Urteil fällt im November

Frohburg/Kohren-Sahlis. Was der Stadt Kohren-Sahlis die Kindertagesstätte „Turmspatzen“ ist, ist der Stadt Frohburg die Einrichtung „Storchennest“: In beiden Fällen zogen die Kommunen vor Gericht, weil sie Baumängel beklagen. Während Kohren-Sahlis vor dem Landgericht in Leipzig kürzlich eine Niederlage erlitt, die Klage wegen Verfristung abgewiesen wurde, verzögert sich das Frohburger Verfahren immer aufs Neue.

Eigentlich, sagte der Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der jüngsten Stadtratssitzung, wollte das Landgericht Leipzig nach ergebnisloser Güte- und Hauptverhandlung am 13. Juni am 13. Juli ein Urteil fällen: „Alle Gutachten bestätigten letztlich die Baumängel und auch Ausführungsfehler.“ Doch die Gegenparteien haben vor diesem Termin neue Argumente vorgebracht und eine persönliche Anhörung des Gutachters beantragt. Eine solche Anhörung sei nun aber erst für den 14. November terminiert.

Der Neubau der Krippe „Storchennest“ war 2009 eingeweiht worden. Zwei Monate nach der Eröffnung strömten 100 Kubikmeter Wasser durch eine undichte Leitung in das neue Haus am Wyhrabogen und verursachten an den Fußböden erhebliche Schäden. Später kamen weitere Schäden durch erneute Baumängel an Wasser- und Abwasserleitungen im Innenbereich dazu. Die Einrichtung musste zweimal für Monate ausgelagert werden. Letztlich war es mehr als ein Jahr, dass die Krippe nicht nutzbar war. Obendrein zeigten sich laut Bürgermeister bereits frühzeitig nach der Fertigstellung auch Mängel an der Fassade.

„Obwohl die Mängel an der Fassade für Jedermann offensichtlich waren und heute noch sind, scheiterten bisher alle Bemühungen zur außergerichtlichen Klärung mit der Bauleitung und den beteiligten Firmen.“ Demzufolge blieb der Stadt nur ein gerichtliches Beweissicherungs-verfahren analog Kohren-Sahlis. Die Kosten für alle gerichtlich bestellten Gutachten, bisher mehr als 10 000 Euro, musste die Kommune vorschießen.

Ende vergangenen Jahres schließlich wurde nun Klage am Landgericht eingereicht. Der Streitwert beläuft sich auf 140 000 Euro

Von Ekkehard Schulreich