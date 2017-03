Frohburg. Intensive Probentage liegen hinter den Mädchen und Jungen der Frohburger Musical-AG, wenn sich am Donnerstagabend in der Sporthalle des Schulkomplexes der Vorhang hebt für Walt Disneys Version von „Die Schöne und das Biest“. Ein Musical, in dem die Oberschüler – anders als es der englische Titel „Beauty an the Beast“ nahelegt – deutsch gesungen wird. Zur Premiere 19 Uhr sind vor allem Eltern, Geschwister und Freunde der jungen Darsteller eingeladen. Am Freitagvormittag folgt 10.30 Uhr eine zweite Vorstellung, für die Ober- und die Grundschule, aber auch für alle anderen die das Stück erleben möchten. Das Musical ist nach der „Schneekönigin“ 2014 die zweite Produktion, die die AG der Oberschule auflegt.

Von einer großen Aufgabe spricht Amely Schneider. Die Neuntklässlerin aus Thräna hat einen Hauptpart zu tragen, schlüpft in die Rolle der Belle, der Schönen. Bei einem Casting qualifizierte sie sich dafür. Ihre Rolle zu erarbeiten und gemeinsam mit den anderen zu proben, betrachtet sie als Arbeit und Vergnügen in einem. „Die Texte und Lieder – das muss man auch zu Hause lernen, sonst kriegt man das nicht hin. Aber wenn es Spaß macht, macht man es gerne.“

Das würde Satyen Heyne sofort unterschreiben. „Ich bin dabei, weil ich mich sehr für das Schauspielerische interessiere“, sagt der Frohburger Zehntklässler. Er fungiert auf der Bühne als Belles Vater. „Es macht Spaß zu singen, mit den anderen etwas vor Publikum aufzuführen“, bestätigt Leonie Mühling. Die Neuntklässlerin aus Greifenhain verkörpert Miss T. Pot, eine eigenständige Rolle, bedeutender als jene in der „Schneekönigin“, als sie nur innerhalb des Chores agierte.

Eine in zweifacher Hinsicht kleine, nichtsdestotrotz aber tragende Rolle hat Helene Such. Die Viertklässlerin unterstützt die Oberschul-AG sozusagen als Gast, denn Cup, das Kind von Miss T. Pot, muss natürlich deutlich kleiner sein als die Mitspieler. In den Kreis der Großen fühlt sie sich herzlich aufgenommen – was Amely Schneider mit dem Satz beschreibt: „Sie ist unser Küken.“

Seit Beginn des Schuljahres befasst sich die Arbeitsgemeinschaft unter der fachlichen Leitung von Kristin Nicolai mit der Erarbeitung des Stückes. „Das ist die kürzeste Probenzeit, die wir je hatten“, sagt Nicolai, die an der Geithainer Paul-Guenther-Schule und an der Dinterschule Borna zwei weitere Musical-Gruppen betreut: „Wir versuchen, uns gegenseitig mit Kostümen und Equipment zu helfen, ansonsten aber entstehen ganz eigenständige Produktionen.“

Eine Besonderheit des aktuellen Frohburger Musicals: „Jedes der Kostüme wurde von einem der Lehrer gefertigt.“ Bei der Erarbeitung des Stückes greift Nicolai zudem zurück auf die Unterstützung von Karin Friedrich, die sich um das Musikalische kümmert, und von Andreas Dörschel, der ihr organisatorisch den Rücken frei hält. Maßgeblich eingebunden ist zudem Schulsozialarbeiterin Marika Seiffert. Die Musical-AG der Frohburger Oberschule trifft sich jeden Montag. Kurz vor der Premiere wurden die Aktivitäten deutlich erhöht: In der Aula gab es am Montag erste Kostüm-Proben.

Von Ekkehard Schulreich