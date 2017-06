Frohburg. Die Stadtbibliothek Frohburg beteiligt sich erstmals am Buchsommer „Beim Lesen tauch ich ab“. Es stehen 160 brandneue Bücher in einer „Club- Ecke“ als Lesestoff zur Auswahl. „Egal ob Fantasy, Liebesgeschichten, Abenteuer- oder Sachbücher – für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Mitarbeiterin Birgit Kretzschmar. Bei der Eröffnungsveranstaltung haben die Schüler einen Clubausweis und ein Logbuch bekommen. Die gelesenen Medien werden bei der Abgabe in das Logbuch eingetragen. Mindestens drei Bücher müssten darin stehen, um bei der Abschlussparty, die am 9. August, 15 Uhr, stattfindet, ein Zertifikat zu erhalten. Außerdem gibt es andere Preise und Überraschungen.

In der Frohburger Stadtbibliothek (v.li.): Juliana, Sarah und Vivian. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Buchsommer in Sachsen ist ein Projekt des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband, gefördert vom sächsischen Wissenschaftsministerium. Am Projekt nehmen 93 Bibliotheken im Freistaat teil. Es richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen elf und 16 Jahren und läuft bis 6. August.

Von es