Frohburg

Ein Anziehungspunkt für Groß und Klein war der Frohburger Weihnachtsmarkt am Wochenende. Auch in diesem Jahr wartete der festlich geschmückte Platz mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Zu bieten hatte er aber noch mehr.

Schon zur Eröffnung am Sonnabendnachmittag zog die Kindertanzgruppe des Jugendtreffs OFT viele Besucher an. Die Darbietungen trafen ganz den Geschmack des Publikums, die Akteure auf der Bühne wurden mit viel Beifall belohnt.

Buntes Bühnenprogramm: Kinder unterhielten die Besucher. Quelle: René Beuckert

Tannenbäume schon vor Markteröffnung

Händler luden zum Schauen und Kaufen ein. Seit Jahren, jeweils zum Weihnachtsmarkt, bietet Nina Jaschke frisch geschlagene Tannenbäume an. „Wir haben Stammkunden, die tatsächlich jedes Jahr mit dem Kauf warten, bis wir unseren Stand aufbauen. Die ersten Bäume wechselten bereits vor der Weihnachtsmarkteröffnung ihre Besitzer“, sagte sie. Selber finde sie kaum Gelegenheit, über den Markt zu schlendern. Von ihren Stand aus bekomme sie aber wenigstens etwas von dem Treiben mit.

Katrin und Erich Mäding gönnten sich erst einmal ein kleines Päuschen und nahmen trotz der Kälte auf einer Bank Platz. „Wir ziehen uns warm an, da machen einem die niedrigen Temperaturen wenig aus.“ Den Weihnachtsmarkt möchten beide nicht missen, ist er doch für sie ein Stück Heimat. „Hier geht es noch etwas familiär zu, was sicher an der überschaubaren Größe liegt“, hob Erich Mäding hervor.

Begegnungen auf dem Weihnachtsmarkt

Besonders gefällt den beiden, dass sie Leute treffen, die sie mitunter ein ganzes Jahr lang nicht gesehen haben. „Es ist immer wieder ein Erlebnis, auf Bekannte zu stoßen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Da erfahren wir viel Neues oder schwelgen in Erinnerungen“, ließ Katrin Mäding wissen.

Viele Zuschauer haben den Kindern auf der Bühne zugesehen. Quelle: René Beuckert

Auf den mit bunten Lichtern gestalteten Weihnachtsmarkt möchte das Ehepaar nicht verzichten. Gern erinnert sich Erich Mäding daran, dass zu DDR-Zeiten in Frohburg um die Weihnachtszeit ein Jahrmarkt stattfand, den er liebte. Dass es dafür nun den Weihnachtsmarkt gibt, findet er schön, da der vor allem Familien ein bleibendes Erlebnis schafft.

Bürgerzentrum informiert über Programm

Im Bürgerzentrum betreute Nicole Kampf die Besucher. „Die Leute haben die eine oder andere Frage. Wer noch kein Programm für die zwei Tage hat, dem geben wir gern eines mit“, sagte sie und verwies unter anderem auf die Aufführung des Blasorchesters der Feuerwehr. „Etwas Besonderes ist das spontane gemeinsame Musizieren auf dem Markt, zumindest für jene, die ein Musikinstrument mitbringen“, hob sie hervor.

Ausstellung von Krippen

Auch die alpenländliche Krippenausstellung von Frank Reichelt im Bürgerhaus stieß auf Interesse. „Obwohl sich hier meine Heimat befindet, habe ich mich dem Bau von Krippen verschrieben. Als ich vor Jahren in Bayern war, gefiel mir diese Art Volkskunst, die ich dann nachgestaltet habe“, sagte er. „Mittlerweile sind sechs Krippen in reiner Handarbeit entstanden. Über 50 Stunden benötige ich für so einen Aufbau. Speziell die kleinen Details zu gestalten, braucht seine Zeit.“

Ganz klar, am dritten Advent stattete auch der Weihnachtsmann dem Frohburger Markt einen Besuch ab. Für die Kinder hielt er einige Gaben bereit.

Von René Beuckert