Frohburg

Kinder, die in einem schwierigen familiären Umfeld aufwachsen. Die darunter leiden, dass zu Hause der Alkohol König ist. Denen es an Strukturen mangelt, um darauf ein selbstbestimmtes Leben zu gründen. Die Zahl solcher Heranwachsender ist in der Region seit Jahren anhaltend hoch: 2017 wurden im Landkreis Leipzig 230 Kinder und Jugendliche in Heimen betreut. Die Kindervereinigung Leipzig in Frohburg will ihnen eine Zuflucht bieten.

Eine Heimat ausdrücklich auf Zeit, denn die Rückkehr in die eigenen Familien ist nach zwei Jahren das erklärte Ziel, auf das auch gemeinsam mit Mutter, Vater oder beiden hingearbeitet wird.

Kindervereinigung Leipzig setzt auf Zusammenarbeit mit den Eltern

„Wir setzen dort an, wo ein einigermaßen behütetes Aufwachsen nicht mehr möglich ist, wo wir aber die Chance sehen, gemeinsam an diesen Punkt zurückzukehren“, sagt Matthias Heinz, Geschäftsführer der Kindervereinigung Leipzig. „Das Konzept, das wir entwickelt haben und jetzt in Frohburg umsetzen, ist einmalig.“

Einmalig, weil es die Sieben- bis Zwölfjährigen nicht auf immer oder auf unbestimmte Zeit aus ihren Familien holt, sondern weil es auf Re-Integration in enger Zusammenarbeit mit den Eltern setzt. Dass der Verein dafür Frohburg bestimmt hat, liege auf der Hand, sagt Heinz: Die Kindervereinigung betreibt seit vielen Jahren hier eine Kinder- und Jugendbegegnungsstätte.

Der Offene Treff der Kindervereinigung wird von Heranwachsenden aus der Stadt gern genutzt. Die Wohngruppen können davon profitieren. Vor dem Gebäude (im Hintergrund) entsteht ein Hindernis-Parcours, den hier Lilly, Pascal und Johnny nutzen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zwei Wohngruppen zu je acht Plätzen für das neue Projekt in Frohburg

Hier gibt es nicht nur einen Offenen Treff, sondern auch eine Wohngruppe für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. In den nächsten Wochen und Monaten werden die letzten jungen Flüchtlinge – aktuell sind es nur noch fünf – das Haus verlassen.

Dann gibt es zwei Wohngruppen zu je acht Plätzen für das neue Projekt. Die ersten Heranwachsenden lebten bereits parallel in Frohburg: „Ich denke, dass wir bis Mitte des Jahres beide Wohngruppen in Betrieb haben.“ Wahrgenommen werden diese Aufgaben durch die Kindervereinigung Toleranz und Inklusion.

„Die Einrichtung ist spezialisiert auf die Rückführung von Heimkindern ins Elternhaus und macht eine sehr intensive Eltern-Kind-Arbeit. Das ist damit die einzige Einrichtung in unserem Landkreis, die sich der gezielten Rückführung ins Elternhaus stellt“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises. Das pädagogische Konzept sei in Kooperation mit dem Jugendamt entwickelt und durch das Landesjugendamt bestätigt worden.

Dauerhafte Heimunterbringung soll vermieden werden

„Die Plätze sind sehr wichtig, denn gerade bei Kindern, die wir außerhalb des Landkreises in Einrichtungen untergebracht haben, sind Elternkontakte oder gar eine intensive Vorbereitung einer Rückführung in die Familie oft nur schwer leistbar.“ Eine spezialisierte Einrichtung in der Nähe sei da hilfreich. Eine unter Umständen dauerhafte Heimunterbringung könne so auch in jenen Fällen vermieden werden, in denen ansonsten der Kinder- und Jugendnotdienst Heranwachsende herausholen muss.

Hier im offenem Jugendtreff in Frohburg spielen Lilly und Pascal Billard. Quelle: Jens Paul Taubert

Rückfallquote sei erheblich

„Alles, was nicht abgestimmt mit den Eltern geschieht, ist nicht nachhaltig“, sagt Matthias Heinz, gestützt auf die jahrzehntelangen Erfahrungen als Träger der Jugendhilfe im Landkreis. Häufig sei es schwer, aus der Spirale herauszukommen, die mit den behördlichen Hilfen zu Erziehungen in Gang gesetzt werde. Heißt: Die Rückfallquote sei erheblich.

Hier setzt das neue Konzept an. „In einer späteren Phase des Zwei-Jahres-Zeitraums werden die Eltern sogar mal übers Wochenende in Frohburg wohnen. Sie unternehmen, durch spezielle Eltern-Coaches begleitet, gemeinsam mit ihrem Kind etwas.“ Das dient dazu, dass Kind und Eltern sich einander wieder annähern. Heinz ist überzeugt, dass das für Nachhaltigkeit sorgt. „Unser Ziel ist eine Erfolgsquote von 90 Prozent.“ Und darüber hinaus spare es dem Landkreis erhebliche Kosten.

Lilly macht Tricks mit ihrem Roller auf dem Gelände des offenem Jugendtreffs in Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburg hat günstige Lage für neue Wohngruppen

Frohburg bietet sich nicht nur aufgrund seiner Lage im Südteil des Kreises für die beiden neuen Wohngruppen an. Das Objekt hier bietet großzügige Räume, die renoviert und neu gestaltet werden. Die Schulsozialarbeit in der Frohburger Oberschule wird vom selben Verein getragen; der Offene Treff wird für die Freizeitgestaltung genutzt.

Mit Annett Konzack, ehrenamtliche Vorsitzende des Kinder- und Jugendrings, hat die Kindervereinigung eine erfahrene Leiterin für die Wohngruppen gewonnen, die auch am Konzept mitarbeitet. Zwei Eltern-Coaches werden neu eingestellt, weitere geeignete Mitarbeiter noch gesucht. Für Heinz hat Frohburg darüber hinaus Potenzial: „Wir möchten hier ein Zentrum für erzieherische Hilfen im Landkreis etablieren. Der Bedarf ist da – und der Platz ebenso.“

Kommentar: Eltern Verantwortung nicht nehmen Die Familie als natürliche Grundeinheit einer Gesellschaft – so beschreibt sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Eine Definition, die so offen wie gültig ist. Dass eine erhebliche Zahl Heranwachsender Familie nicht als Ort der Geborgenheit erlebt, steht zu dieser Aussage nicht in Widerspruch. Es zeigt aber das Dilemma, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Wege aus dieser komplexen Problemlage zu finden, ist Aufgabe der Behörden, des Jugendamtes etwa. Kinder aus zerrütteten Familien herauszunehmen, wird auch im Kreis Leipzig praktiziert. Oft erscheint das als letztmöglicher Weg. Dass es andere geben muss, geben kann, versuchen jetzt in Frohburg die Kindervereinigung als erfahrener Träger und die Kreisbehörde nachzuweisen. Die beiden Wohngruppen für derart betroffene Kinder sind Heimat auf Zeit. Fest umrissen sind die Dauer ihres Aufenthalts, ihr Weg zurück in ihre angestammten Familien und die Anstrengungen, denen sich ihre Eltern – fachlich unterstützt – unterziehen müssen. Familie ist nicht bloßes Sein. Sie ist das Ergebnis ehrlichen Bemühens. Sie braucht Empathie, Erfahrungen, Struktur, Halt, Vertrauen. Familie macht Arbeit. Dieses Bemühen gemeinsam anzustoßen, dafür ist das neue Konzept in Frohburg gedacht – es ist der richtige Weg. Entstanden ist das nicht (allein) aus der Not heraus, ausreichend Pflegefamilien zu finden oder Heimplätze zu finanzieren. Es resultiert aus der Erkenntnis, dass ein Kappen aller Wurzeln nicht gut tut. Und dass die Verantwortung, die nächste Generation vorzubereiten auf das Leben, Eltern nicht genommen werden kann und darf. e.schulreich@lvz.de

Von Ekkehard Schulreich