Frohburg

Das Gewinner-Bild für November kommt aus Frohburg: Mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler aus drei Bundesländern nahmen 2018 am Projekt „Natur zum Anfassen“ von den Unternehmen Mitgas und enviaM teil. Ihre Erlebnisse zum Schwerpunkt „Eine Biene klärt auf – wie kommt der Apfel an den Baum?“ verarbeiteten die Kinder in Bildern und Collagen.

Jury wählt die zwölf besten Bilder für Kalender aus

Eine Jury wählte die zwölf eindrucksvollsten Werke aus über 600 Zusendungen aus und gestaltete den „Natur zum Anfassen“-Kalender 2019. Das Bild „Tonbienen aus Draht auf Apfeldrucken“ entstand als Gruppenprojekt der Klassen 2a und 2b der Grundschule Frohburg. Die Klassen der Monatskinder, deren Werke es in den Kalender geschafft haben, erhalten die druckfrischen Kalender und die Sieger ein kleines Geschenk. In Frohburg war das in dieser Woche der Fall.

Die Klassen 2a und 2b zeigen ihre „Natur zum Anfassen“-Kalender 2019. Hinten vlnr: Elke Vogler, Cornelia Sommerfeld (Mitgas), Mandy Goy und Kerstin Schönfeld, die Klassenleiterin und die Betreuerin. Quelle: Mandy Werner

Die kreativen Arbeiten sind das Resultat spannender Projekttage auf verschiedenen Naturhöfen. Die Frohburger Grundschüler hatten dazu die Nabu-Naturschutzstation Eschefelder Teiche gesucht.

Von Ekkehard Schulreich