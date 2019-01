Frohburg

Als der Frohburger Hansjörg Lipfert seine 200. Blutspende im Frühjahr absolvierte, war das nicht nur für ihn persönlich eine Genugtuung. Schließlich hatte er anno 2004, nach seiner 125. unentgeltlichen Spende, via LVZ die Selbstverpflichtung ausgegeben, bis zur 200. Spende durchzuhalten. Die Urkunde, die ihm das Institut für Transfusionsmedizin des Universitätsklinikums überreichte, freut ihn sehr. Enttäuscht war er allerdings, als er Mitte Dezember, als er in der DRK-Station in Frohburg erneut spenden wollte, ohne Begründung zurückgewiesen wurde. „Das wird wohl mit meinem 80. Geburtstag zusammenhängen“, mutmaßt er. Aber dieses hohe Alter sei doch kein Grund, plötzlich aufzuhören: „Ich fühle mich fit und gesund, und das Blut wird doch gebraucht.“

Risiko für Spender nimmt im Alter zu

Urkunde für Hansjörg Lipfert, die 200 Blutspenden dokumentiert. Quelle: Repro LVZ

„ Hansjörg Lipfert kennt jeder bei uns. Er ist ein ungewöhnlich fleißiger Spender“, bestätigt Stefan Schleicher von der Unternehmenskommunikation des Institutes der LVZ. Das Transfusionsgesetz erlaube Spenden generell im Alter zwischen 18 und 68. Danach dürfe man weiter spenden, wenn es der Arzt erlaube. Allerdings werde man dann als Spender nicht mehr zum nächsten Termin eingeladen, sondern müsse selber entscheiden, ob man dabei bleibe. Das potenzielle Risiko für den Spender nehme mit dem Alter durchaus zu, sagt Schleicher: „Es liegt im ärztlichen Ermessen, ob jemand spenden darf oder nicht.“ Dazu diene die Untersuchung, die jeder Spende vorangestellt sei. Üblicherweise ließen ältere Spender ihr Engagement jenseits der Altersgrenze allmählich auslaufen. Der Frohburger aber sei bis jetzt sehr aktiv gewesen mit vier, fünf Spenden im Jahr. Das wisse man wohl zu schätzen, und deshalb werde man nicht sang- und klanglos auseinander gehen.

Lipfert ist Überzeugungstäter

Hansjörg Lipfert, der seit 1957 erst in Bad Lausick, später in Frohburg spendet, tut das aus Überzeugung. „Auf der einen Seite hilft man anderen Menschen. Auf der anderen tut es dem Körper gut, wenn er angeregt wird, Blut zu produzieren“, sagt er. Von jetzt auf gleich damit aufzuhören, behage ihm nicht – auch wenn er natürlich wisse, dass eines Tages damit Schluss sei.

