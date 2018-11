Frohburg/Leipzig

Hätte der Vorsitzende Richter Norbert Göbel das Urteil der 3. Strafkammer gegen einen 34-Jährigen aus Frohburg doch bereits am Dienstag, am Ende des zweiten Verhandlungstages, verkündet – er hätte dem Angeklagten darüber hinaus einige Worte mit auf den weiteren Weg geben können. Doch weil die Kammer des Landgerichtes Leipzig noch mehr Abwägungszeit benötigte und sich vertagte, verkündete sie ihre Entscheidung am Donnerstagmittag – in Abwesenheit des Mannes.

Gericht folgt Antrag der Staatsanwaltschaft

Schon der Prozessbeginn in der Woche zuvor hatte um mehrere Stunden verschoben werden müssen, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Angesichts dessen nannte Göbel ihn nun „eine unsichere Nummer“. In seinem Urteil aber folgte er dem Antrag der Staatsanwältin.

Der an einer paranoiden Schizophrenie Erkrankte wurde vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Zwar hatte das Gericht keinen Zweifel daran, dass der Mann vor zweieinhalb Jahren in der Frohburger Innenstadt einen 16-jährigen Fahrradfahrer mit einem Teppichmesser im Gesicht verletzt hatte. „Doch ist der Angeklagte aufgrund von Schuldunfähigkeit freizusprechen“, so Göbel.

Verteidiger wollte Freispruch erwirken

Der Angeklagte sei allerdings labil. Sein Drogenkonsum sei „gefährlichkeitsbegründend und ein Risikofaktor“. Das spreche für eine Unterbringung des Mannes, der aktuell in einer Wohnung in Frohburg lebt, in einem psychiatrischen Krankenhaus. Den Vollzug dessen setzte die Kammer jedoch für fünf Jahre zur Bewährung aus. Kriterium sei die derzeitige, einigermaßen geordnete Lebensführung.

Zu den vom Landgericht verhängten Auflagen zählen ein „striktes Abstinenzgebot“ und die konsequente Fortsetzung der medizinischen Behandlung der psychischen Erkrankung. Der Verteidiger hatte auf Freispruch in allen Anklagepunkten plädiert.

Von Ekkehard Schulreich