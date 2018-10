Frohburg

Wenn mehrere Hundert Besucher am Freitagabend durch die illuminierte Frohburger Innenstadt schlendern, um zu schauen, zu probieren, zu kaufen, ist das für Gisela Hänel unwiderruflich der Anfang vom Ende: Die Frau, die seit fast sechs Jahrzehnten im Handel tätig ist – „Und das immer mit Leib und Seele!“ -, beginnt in ihrem Kurzwaren- und Obertrikotagen-Geschäft in der Straße der Freundschaft mit dem Ausverkauf. „Natürlich blutet mir ein bissel das Herz. Aber ich bin 72. Einmal muss Schluss sein“, sagt sie.

Zwei Dutzend Händler laden am Freitag ein

Der traditionelle „Einkauf bei Fackelschein“, durch den Frohburger Gewerbeverein initiiert, ist eine gute Gelegenheit, adé zu sagen. Neben Hänel erwarten zwei Dutzend Händler und Unternehmen ab 18 Uhr gut gelaunte Menschen zu diesem besonderen Abend.

Der Laden ist ein Original

Gisela Hänels Laden, der einst zu Graichens Möbeltischlerei gehörte – der altertümliche Schriftzug an der Fassade belegt es –, darf wie die Inhaberin selbst getrost als Original bezeichnet werden. Vom Druckknopf bis zur Tischdecke, vom Stopfgarn bis zur Bluse findet sich in den Tiefen des Geschäftes, was über Jahrzehnte gang und gäbe war, heute aber wirkt wie aus einer schon versunkenen Welt – bis man selbst in die Bredouille kommt, weil man einen Reißverschluss braucht, eine Borte, ein paar Häkelnadeln und anderswo kaum fündig wird.

Viele Dinge sind zu erledigen

100 000 Dinge seien es, um deren Abwicklung sie sich jetzt kümmern müsse, sagt Hänel: „Alles muss aufgeschlüsselt werden, über alles muss ich einen Nachweis führen fürs Finanzamt. Einfach zumachen und fertig – das funktioniert nicht.“ Immerhin hat sie Hoffnung, dass Aufkäufer große Posten an Ware übernehmen, so dass der Ausverkauf sich nicht Monate hinzieht.

Lehre beim Konsum 1961 begonnen

„Weihnachten möchte ich nicht mehr im Laden stehen“, sagt sie, die keinen Nachfolger fand – und: „Das ist mein Leben gewesen. Nichts anderes hätte ich mir vorstellen können. Aber einmal muss Schluss sein. Jetzt fühle ich mich noch einigermaßen fit, das selbst zu bewerkstelligen.“ 1961 hatte sie begonnen, beim Konsum zu lernen. Hauptsächlich im Textilkonsum am Frohburger Markt stand sie, machte sich 1992 um die Ecke im „Roten Hirsch“ privat, zog 1996 ein paar Häuser weiter zu Graichens. Und nun? „Mein Leben genießen! Einen neuen Rhythmus finden, aber das werde ich hinkriegen“, sagt sie resolut wie immer.

Bald Zeit für Familie, Garten, Fahrrad und Freunde

Die Kinder und Enkel wohnen in der Stadt; für die will sie mehr Zeit haben. Und für den Garten. Und für das Fahrradfahren. Und für den Freundeskreis, der sich immer freitagabends trifft. Nicht mehr täglich im Geschäft zu stehen, öffne ihr auch die Stadt ein bisschen: „In Frohburg ist so viel Neues entstanden. Das muss ich mir erstmal alles in Ruhe ansehen.“ Beim „Einkauf bei Fackelschein“ 2019 wird sich Gisela Hänel gewiss unter die Flaneure mischen, schauen, was die anderen anbieten, das Ungebundensein genießen.

„Leiseschrei“ rollt mit Musik-Laster durch die Stadt

Mit Blick auf die 2018er-Auflage des besonderen Einkaufsabends am Freitag sagt Rainer Musch, Vorsitzender des Gewerbevereins: „Wir freuen uns wieder auf eine volle Innenstadt. Dabeizusein lohnt sich auf jeden Fall. Das hat sich längst herumgesprochen.“ Zwischen 18 und 22 Uhr haben viele Geschäfte geöffnet, sind Stände auf den Gehsteigen aufgebaut, gibt es besondere Angebote, Gastronomie und Musik. Die Band „Leiseschrei“ will mit einem Lkw musizierend durch die Straßen rollen. Pedro und Thomas von der Röthaer Band „Romantika“ singen vor der Leipziger Volksbank.

Alle Angebote in der Übersicht

Die Frohburger Gewerbetreibenden sind in der Borna-Geithainer Region traditionell jene, die den Reigen der Einkaufs-Events abschließen. Dass es Ende Oktober mitunter regnerisch und häufig schon kühl ist, hält weder sie noch die Besucher aus der gesamten Stadt und dem weiteren Umland ab.

Eine Übersicht über alle Angebote und eine Karte findet man unter www.fürfrohburg.de im Internet.

Von Ekkehard Schulreich