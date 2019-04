Frohburg

Kurz nach der Halbzeit ist schon Plan-Silvester: Die wesentlichen Ziele des Brandschutz-Bedarfsplans für Frohburg habe man bereits umgesetzt, resümiert Heiko Mühling, seit drei Jahren neuer Stadtwehrleiter. Absehbar war diese Bilanz nicht, da der überarbeitete Brandschutzbedarfsplan ein erhebliches Investitionsvolumen auswies.

Die Übergabe eines 360.000 Euro teuren Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 an die Frohburger Wehr markierte im März nur einen vorläufigen Höhepunkt der Fahrzeug-Beschaffung. Neue Tanker sollen Ende nächsten Jahres in die Depots in Kohren-Sahlis und Eschefeld einziehen.

Guten Miteinanders aller 13 Wehren im um Kohren-Sahlis

„Wir haben jetzt schon mehr erreicht, als unser Plan vorsieht“, bilanziert Heiko Mühling. Möglich sei das nur aufgrund des guten Miteinanders aller 13 Wehren im um Kohren-Sahlis erheblich erweiterten Stadtgebiet und dank der Unterstützung durch die Kommune und den Landkreis. Auf der Habenseite nennt er neben dem HLF 20 die Verbesserungen in Prießnitz. „Das Depot haben wir runderneuert, aus Bennewitz wurde ein gutes Gebrauchtfahrzeug beschafft.“

In Frankenhain wurde das Gerätehaus um- und ausgebaut; ein Löschfahrzeug wurde hierhin umgesetzt. Das Jahnshainer Depot wurde endlich saniert – die Einweihung findet am 4. Mai, 14 Uhr, statt. Die Sanierung des Flößberger Gerätehauses nach Bauschäden wird im Sommer abgeschlossen. Ein neues Fahrzeug für die Tautenhainer Wehr wird im Dezember ausgeliefert.

Das Jahnshainer Depot während des inzwischen abgeschlossenen Umbaus. Offiziell übergeben wird das Gebäude am 4. Mai. Quelle: Feuerwehr

„Wenn die Fahrzeuge in Kohren-Sahlis und Eschefeld ausgetauscht sind, haben wir drei Jahrzehnte nach der Wende keine DDR-Technik mehr am Rollen“, sagt Mühlings Stellvertreter Christopher Martin. Beschafft werden die beiden Löschfahrzeuge, die je 5000 Liter Wasser mitführen, per Sammelbeschaffung über den Landkreis; eingebunden sind auch Grimma, Groitzsch, Naunhof und Neukieritzsch.

Noch ein Ersatzfahrzeug für Flößberg fehlt

Um den Bedarfsplan bis Ende 2021 in Gänze zu erfüllen, brauche es dann nur noch ein Ersatzfahrzeug für Flößberg. Außerdem müsse das Eschefelder Depot saniert werden. Gut vorangekommen sei man bereits mit dem Kauf einer modernen und haltbaren Einsatzbekleidung für die 321 aktiven Kameraden aller Wehren.

So sah das Jahnshainer Depot vor dem Umbau aus. Jetzt wurde es modernisiert und wird im Mai eingeweiht. Quelle: Feuerwehr

Der Umbau des 1994 errichteten Frohburger Gerätehauses sei dann schon Sache des nächsten Plans. „Den erarbeiten wir selbst und entlasten damit die Stadt“, sagt Martin, der bisher beim Brandschutzamt des Landkreises beschäftigt ist und im Sommer ins Frohburger Rathaus wechselt. Schon in die Erarbeitung des aktuellen habe man sich intensiv eingebracht; auf externe Fachbüros könne man verzichten.

Zusammenarbeit mit Geithain und Bad Lausick hat sich bewährt

„Unsere Personalstruktur insgesamt ist stabil. Allerdings gibt es von Wehr zu Wehr Unterschiede“, sagt Heiko Mühling. Frohburg, Eschefeld und die drei Stützpunkt-Wehren Kohren-Sahlis, Flößberg und Frankenhain stellten die Tageseinsatzbereitschaft sicher. Die anderen Wehren würden zur Verstärkung herangezogen. Dieses System sei eingespielt und habe sich bewährt.

Bewährt habe sich zudem die Zusammenarbeit mit Geithain und Bad Lausick, was die Ausbildung und die Löschhilfe betreffe. Darüber hinaus wolle man die Ausbildungs-Kooperation der Wehren untereinander verstärken.

Von Ekkehard Schulreich