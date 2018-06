Frohburg

Wer Erich Winkler im Frühjahr noch mit seinem Elektromobil durch Frohburgs Straßen rollen sah, wer ihn am Rand des Fußballrasens im Stadion erlebte, der möchte nicht glauben, dass der Mann am Donnerstag sein 100. Lebensjahr vollendete. Im WSF-Seniorenzentrum Haus Harzberg feierte er diesen besonderen Geburtstag zusammen mit seiner Frau Marianne (94) und anderen aus seiner großen Familie.

Zu den Gratulanten gehörte neben anderen Wolfgang Hiensch (BuW), der Frohburger Bürgermeister. Ebenso ein Mann mit Faible für den Fußball wie er selbst. Erich Winkler („Früher als Schüler hab ich mal gespielt, ist lange her“) hat aus gutem Grund eine Ehrenkarte des BSV Einheit, ist er doch zweifellos der dienstälteste Fan.

Frohburger Lehrerchor bringt Ständchen

Bis vor gut einem Jahr lebten Marianne und Erich noch in ihrer Frohburger Wohnung. „Sie hat gekocht, er ist einkaufen gefahren in die Stadt“, sagt Sohn Karli Winkler. Dass der 100. Geburtstag groß gefeiert werde, sei der ausdrückliche Wunsch des Vaters gewesen. Doch in den vergangenen Wochen sei er – etwas angeschlagen – vom Plan einer üppigen Party abgerückt. Deshalb also die kleinere Feier im Heim. Dass der Jubilar mitnichten vergessen ist, zeigten die zahlreichen Gratulanten. Viele Blumen gab es, und die Heimleitung schenkte eine mit einer 100 verzierten Torte. Eine besondere Freude machte der Frohburger Lehrerchor dem Jubilar, indem er ein Ständchen brachte.

Technologe im Braunkohlenwerk

Erich Winkler ist nicht nur in Frohburg bekannt. Geboren und aufgewachsen in Eschefeld, lernte er in der Schmiede des Dorfes, musste als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen („Von Paris bis Stalingrad“), machte seinen Meisterabschluss, arbeitete einen Großteil seines Berufslebens aber nicht als Schmied, sondern als Technologe im Braunkohlenwerk Witznitz. Hier hatte er vor allem mit den Heranwachsenden zu tun, die im Rahmen des Polytechnischen Unterrichts ins Werk kamen. Schon vor 35 Jahren setzte er, der zwei Söhne, vier Enkel und zwei Urenkel hat, sich regulär zur Ruhe, fuhr selbst als 92-Jähriger noch Auto, war immer offenen Sinns für das, was sich in seiner Heimat und in der Welt tat. Las die Zeitung, tauschte sich mit vielen aus – nicht nur auf dem Fußballplatz.

Von Ekkehard Schulreich