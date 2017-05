Menschen zusammenführen: Das will der Kinder- und Jugendring auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick. Deshalb ist er Pächter und erweckt das Areal mit viel jugendlicher Kraft Stück für Stück zum Leben. Was bisher geschah und was geplant ist: Das Fest namens „Frühlingsrolle“ brachte es nahe.