Geithain/Rathendorf

An schmale Kost werden sich die Milchkühe der Agrargenossenschaft Rathendorf nicht gewöhnen müssen. Zwar sorgte die ungewöhnliche Trockenheit und Hitze des Sommers 2018 für einen Engpass beim Futter. Doch das Unternehmen kaufte Silomais und Stroh von anderen Betrieben zu, um die Tiere gut über den Winter zu bringen.

Keine Experimente bei den Hochleistungstieren

Bei den Jungrindern wird dem Kraftfutter seit wenigen Wochen ein Teil Stroh beigemischt, weil es an Anwelk-Silage fehlt. Für die Nachzucht sei das kein Problem, sagt die Vorstandsvorsitzende Kathrin Hausmann: „Für unser Milchvieh kommt das aber nicht in Frage. Das sind Hochleistungstiere. Da kann man keine Experimente machen.“

Hitze ließ Milchleistung etwas zurück gehen

Allein die Vielzahl heißer Tage sorgte dafür, dass die Milchleistung etwas zurück ging. Optimal seien Temperaturen von fünf bis zehn Grad Celsius, so Hausmann: „Wenn es in tropischen Nächten aber mehr als 20 Grad sind, dann war das natürlich zu spüren.“ Und es sei ja nicht so, dass sich die Leistung nach einem solchen Absenken binnen weniger Tage wieder auf dem früheren Niveau einpegele.

Genossenschaft hat insgesamt rund 1400 Rinder

750 Milchkühe stehen in der Anlage der Genossenschaft in Oberpickenhain. Insgesamt sind es inklusive Muttertieren und Nachzucht rund 1400 Rinder, die von den 17 Mitarbeitern plus einem Auszubildenden in der Milchviehanlage versorgt werden; die Genossenschaft insgesamt zählt 28 Beschäftigte.

Unternehmen kauft Stroh zu

„2003 war schon ein sehr trockenes Jahr, aber so anhaltend war es nicht“, sagt Hausmann und erinnert sich an die Erzählung ihrer Mutter: „1947 muss es ganz schlimm gewesen sein. Damals gab es keine Silage. Da wurde Kartoffelkraut verfüttert.“ In dieser Zwangslage sind die Rathendorfer sieben Jahrzehnte später keinesfalls. „Wir haben Mais von Nachbarbetrieben bekommen und Stroh zugekauft“, so die Vorstandsvorsitzende. Zudem habe man noch eigene Reserven aus dem vergangenen Winter. Grünfutter und Gras habe man nur zweimal mähen können; die Erträge beim Mais seien um ein Drittel geringer ausgefallen.

„Mindestens zwei Tage Landregen“ werden gebraucht

„Und jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, ob das, was wir neu ausgesät haben, auch aufgeht.“ Mindestens zwei Tage Landregen würden für eine tiefere Durchfeuchtung gebraucht. Kräftige Regengüsse würden nur noch mehr von der wertvollen Ackerkrume fortschwemmen, als durch die enorme Staubbildung der vergangenen Wochen bereits verloren gegangen ist.

Auf leichteren Böden ist Einbuße noch größer

„Trotzdem können wir noch froh sein. Schon hinter Bad Lausick und weiter im Norden, wo die Böden leichter sind, sind die Einbußen viel größer“, sagt Kathrin Hausmann. Immerhin habe der Rathendorfer Mais noch eine recht ordentliche Qualität gehabt, und auch mit den Erlösen aus Raps und Weizen – vor allem für den Verkauf angebaut – könne man leben.

Landwirte hoffen auf die nächsten Wochen

Alle Hoffnungen setze man nun in die nächsten Wochen. Zum Himmel zu schauen, sei für Landwirte alles andere als neu. Damit lebe der Stand seit eh und je. Wichtig sei, den Milchvieh-Bestand gut über die Zeit zu bringen: „Ihn aufzubauen, hat Jahre gedauert. Jetzt haben wir ihn so, wie wir ihn wollen.“

Von Ekkehard Schulreich