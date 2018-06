Geithain

Ohne die Unterstützung der Karnevalisten ging in der Vergangenheit in Geithain kaum ein Stadt- oder Vereinsfest über die Bühne. Das ist bei der Neuauflage des Festes vom 15. bis 17. Juni nicht anders, allerdings mit einem Novum: Denn durch die Eingemeindung von Narsdorf verfügt die Stadt über zwei solche Vereine – den Geithainer Carneval Club (GCC) und den Feuerwehr-Karneval-Klub Narsdorf (FKK). Beide bereichern das bevorstehende Fest.

Machen gemeinsame Sache zum Fest (v.li.): Axel Harzendorf, Präsident des FKK, Geithains Bürgermeister Frank Rudolph und GCC-Präsident Jan Seitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Der GCC steuert zur Abendunterhaltung am Sonnabend im Festzelt den Auftritt seiner Blauen Garde und der „Geithainer Kirschbuben“ bei. Die Narsdorfer lassen ihre große Showtanzgruppe Proben ihres Könnens abgeben, eventuell werden noch die kleinen Tänzer zu sehen sein.

Zudem werden GCC-Mitglieder beim Kinderschminken – sonnabends von 14 bis 17 Uhr am Pulverturm – für Freude bei den Jüngsten sorgen. Und auch beim Kulturprogramm im Geithainer Tierpark fehlen karnevalistische Einlagen aus den Reihen dieses Faschingsklubs nicht.

Mitmachen ist selbstverständlich

„Wir denken, dass es eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass sich ortsansässige Vereine bei solchen Festen mit einbringen und überlegen, was sie dazu beitragen könnten, den Einwohnern und Gästen schöne und unterhaltsame Stunden zu bieten“, umreißt es GCC-Präsident Jan Seitz. Sein Narsdorfer Pendant Axel Harzendorf sieht das ähnlich. „Für uns ist es ebenfalls eine angenehme Pflicht, das Fest unseres nun größeren Heimatortes zu bereichern.“

GCC und FKK wollen enger zusammenwirken

Als Kontrahenten sehen sich dabei die Teams beider Klubs keineswegs. Im Gegenteil. Die jahrzehntelangen guten Verbindungen sollen nach dem Zusammengehen beider Orte noch ausgeweitet werden. Hatten die Geithainer im vorigen Jahr als erste die Hand ausgestreckt und die Narsdorfer zur traditionellen Saisoneröffnung am 11.11. eingeladen, so ist man sich in diesem Jahr einig, am besagten Datum – das auf einen Sonntag fällt – ein kleines Programm zu gestalten, an dem Aktive beider Vereine mitwirken.

„Wir hatten uns über die Einladung und den herzlichen Empfang damals sehr gefreut, haben uns mit Freude auch das Abendprogramm der Geithainer angesehen. Und die hatten beim Gegenbesuch in unserer Mehrzweckhalle sicher auch ihren Spaß“, umreißt Harzendorf. Für solchen zu sorgen, haben sich beide ja auf die Fahnen geschrieben. Und so darf man gespannt und wohl durchaus optimistisch in die Zukunft blicken.

Das Geithainer Stadt- und Vereinsfest findet vom 15. bis 17. Juni statt. Mittelpunkt ist das Festzelt im Stadion, wo es an allen drei Abenden große Partys gibt. Der Eintritt ist frei.

Von es / tl