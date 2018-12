Bad Lausick

Die fünfte Jahreszeit liegt mitten in der Adventszeit. Warum sollten die Karnevalisten dann nicht auch etwas zum Weihnachtsprogramm beisteuern? Das dachten sich die Mitglieder des Tautenhainer Karnevalvereins und präsentierten in Bad Lausick einen Weihnachtstanz ihrer Großen Garde. Den Auftritt verbanden sie gleich noch mit einem Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen: Am 9., 16. und 17. Februar 2019 sind die Tänzerinnen und die Narren des Vereins dann wieder daheim im Faschingsprogramm zu erleben.

Leckereien und Geschenke in Bad Lausick

Rund ums Bad Lausicker Rathaus hatten sich wieder zahlreiche Anbieter von Geschenken und Leckereien eingefunden. So auch Katrin Pieruschka mit ihrer Erzgebirgischen Schwips-Hütte. „Unser Glühwein kommt aus einer ganz kleinen Familienkelterei“, verriet sie. „Bei uns ist alles etwas fruchtiger. Die Rezepte haben wir an vielen lustigen langen Abenden abgeschmeckt.“

Die Frohburgerin Susanne Köhler präsentierte originelle Handarbeiten aus der eigenen Werkstatt. „Besonders gefragt sind Mützen und Handschuhe für Kinder, aber auch solche speziellen Dinge wie Taschen für den Mutterpass und für ein paar Ersatzwindeln.“ Seit vier Jahren fertigt sie solche und viele andere Dinge. Vor ein paar Wochen eröffnete sie „Suses Nähkiste“ in Frohburg. „Die Ideen gehen mir nicht aus.“

