Geithain

Am 65. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 haben der Geithainer Heimatverein und die Kommune gegenüber dem ehemaligen Wohnhaus Eberhard von Cancrins in der Geithainer Bahnhofstraße am Eingang zum Stadtpark eine Erinnerungstafel auf einem Gedenkstein enthüllt. Olivia Winkler, Schülerin des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums Geithain, trug eine Facharbeit über Eberhard von Cancrin vor. Die Zwölftklässlerin hat sich intensiv mit dem 17. Juni 1953 und dem Schicksal des Geithainers befasst.

Gedenken an Opfer des Aufstandes

Eberhard von Cancrin wurde 43 Jahre alt, er starb am 18. Juni 1953. „Als Streikwilliger in der Brikettfabrik Espenhain von der Sowjetischen Militäradministration hingerichtet“, steht auf dem Stein und: „Zum Gedenken den Opfern des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953“.

Familie von Cancrin im Winter 1952/1953. Die Aufnahme entstand in Geithain. Quelle: privat

Was damals geschah, hat der Geithainer Gottfried Senf für das 2004 erschienene Buch „Geithain Journal II“ aufgearbeitet: Am Morgen des 18. Juni 1953 fuhr der Geithainer Arbeiter Eberhard von Cancrin - wie seit acht Jahren - mit dem Zug zu seiner Schicht im Kohlebunker der Brikettfabrik Espenhain. Er kam am Abend nicht von der Arbeit zurück, auch nicht am folgenden Tag. Nachfragen seitens der Ehefrau im Betrieb, bei der Polizei in Geithain und Borna, beim Gericht und zuletzt sogar bei der Mordkommission in Leipzig blieben stets ergebnislos. Immer nur die kalte Antwort: „Wir wissen nichts!“ Wie oft verbarg sich wohl dahinter eher „Wir dürfen nichts sagen!“?

Wochen voller Ungewissheit

Die Ungewissheit dauerte bald sieben Wochen, keine Antwort auf eine Frage, keinerlei amtliche Benachrichtigung! Dass der Ehemann und Vater nicht mehr leben könnte, wurde anfangs überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Erst am 8. August 1953 erhielt Frau von Cancrin die amtliche Nachricht, dass ihr Mann am 18. Juni 1953 verstorben sei und die Urne mit seiner Asche abgeholt werden könne. Die Urnenbeisetzung war an eine behördliche Auflage gebunden: Es durften höchstens 15 Personen teilnehmen! Von Anfang an bis zum Ende der DDR herrschte in Geithain „das große, verordnete Schweigen“ über den Tod des 43-jährigen Eberhard von Cancrin.

Gedenktafel in der Geithainer Bahnhofstraße. Sie wurde auf Initiative von Gerhard Schwarz 1996 enthüllt. Quelle: Andreas Döring

Frau von Cancrin erinnert sich, dass ihr Mann nach Rückkehr von der Arbeit am 17. Juni erregt vom Unmut seiner Kollegen sprach. Sie habe ihn zu beruhigen versucht. Er ist offenbar dann am Morgen des 18. Juni bei oder nach Beginn der Schicht, allein oder mit anderen, von der Bornaer Dienststelle des MfS verhaftet, aber bereits kurze Zeit (im Bereich von einigen Stunden) später an die Russen (Geheimdienst oder reguläre Wachmannschaften im Werk) übergeben worden. So könnte es entsprechend persönlichen Erinnerungen und vorliegenden internen Dokumenten abgelaufen sein.

Der Bericht über den Abtransport der verhafteten acht Belegschaftsmitglieder mit zwei Jeeps zur Espenhainer Kippe ist ein Erinnerungsbericht eines Zeitzeugen von 1990, also knapp 37 Jahre nach dem Ereignis. Was sich aber auf der Kippe – oder wo auch immer – genau ereignete (gab es dort noch Gespräche beziehungsweise Verhöre, verbale Auseinandersetzungen und so weiter), ist bis dato nicht bekannt.

Der Gedenkstein für Eberhard von Cancrin. Quelle: Andreas Döring

