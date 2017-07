Frohburg/Benndorf. Eine Gedenktafel für Gefallene des Ersten Weltkrieges wird jetzt in Benndorf restauriert. „Die Arbeiten sollen im Juli über die Bühne gehen“, sagt Denis Brauße, Vorsitzender des Fördervereins Rittergut Benndorf. Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt historisch bedeutsamer Gebäude und Anlagen in dem Benndorfer Ortsteil. Durch die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig erhält er nun finanzielle Unterstützung. 6000 Euro werde man für die Restaurierung bereit stellen, erklärt Stephan Seeger, Geschäftsführender Vorstand der Sparkassenstiftung: „Uns ist es wichtig, dass das Gedenken an die Gefallenen aus Benndorf erhalten bleibt.“

Die Tafel befindet sich an der Nordseite der Benndorfer Kirche St. Katharina. Sie wurde um 1930 aus Rochlitzer Porphyr gefertigt, einem rötlichen vulkanischen Gestein. In den Gedenkstein eingelassen sind 21 Namen von aus Benndorf stammenden Männern, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. „Nach knapp 90 Jahren sind durch die Verwitterung des Gesteins die Namen und Inschriften jedoch kaum mehr zu lesen“, sagt Denis Brauße. Dank der Förderung durch die Stiftung sei es möglich, den Frohburger Steinmetz Thorsten Delkus mit der Restaurierung zu beauftragen. Anders als ursprünglich geplant werde der Stein dafür allerdings nicht erst abtransportiert: „Aufgrund des Materials des Steines ist es zu riskant, ihn zu bewegen: Er würde vielleicht auseinanderbrechen. Die Arbeiten werden jetzt also direkt an Ort und Stelle ausgeführt.“ Sie werde noch im Juli abgeschlossen.

In der Vergangenheit wurde das Engagement des Fördervereins bereits mehrfach durch die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land unterstützt. So wurden die Bestrebungen des Vereins zum Erhalt und der Pflege der Anlage des ehemaligen Ritterguts mit insgesamt 23 400 Euro gefördert. Dazu gehörten unter anderem die Sanierung der Wege im Schlosspark, die Offenlegung der Grundrisse des ehemaligen Schlosses sowie die Rekonstruktion des Brunnens.

Von Ekkehard Schulreich